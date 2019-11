Un polițist, filmat în timp ce plângea în hohote, în curtea IPJ Arad! „Ar însemna că mai am foarte puţine ore de viaţă” – Video

În urma apariţiei înregistrărilor, George Tabuia susţine că în spatele dosarului penal în care este cercetat se află chiar fostul său coleg, şeful DJA Arad, Vasile Mereanu.

„Inculparea mea în acest caz de şantaj este produsul minţii colegului meu, ofiţerul de poliţie Vasile Mereanu, care, de şase ani încoace, de când m-am angajat la Direcţie (e foarte important de precizat asta: cu atribuţiile de a penetra mediile sensibile – adică de a intra în lumea interlopă) îmi face zile negre, mă umileşte şi mă ameninţă că o să mă bage la puşcărie pentru că… am prieteni din lumea interlopă! Acesta s-a folosit de cearta mea cu fostul meu prieten foarte bun, Sergiu Brişan, care este nimeni altul decât «omul nostru, al D.G.A.», pe care l-am folosit la denunţuri, flagrante şi documentări de probatorii, iar aşa-zisul şantaj porneşte de un gest al meu – pe care regret că nu l-am gândit mai bine înainte de a-l face – de a-l ajuta să iasă dintr-o situaţie financiară-limită. În fapt, i-am făcut rost de o lucrare de construcţii constând în montarea unor geamuri termopan la socrul meu acasă. Pentru lucrarea respectivă, după ce ne-am certat, recunosc că i-am cerut 200 de euro, ca răsplată pentru că i-am găsit-o… şi recunosc că am greşit când am făcut asta”, a declarat Tabuia pentru criticarad.ro.

Şeful DJA Arad, Vasile Mereanu, a refuzat să comenteze afirmaţiile făcute de fostul ofiţer DJA George Tabuia.

„În imagini apare un agent de poliţie, fost angajat al Serviciului Judeţean Anticorupţie Arad, cercetat în prezent într-un dosar al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara pentru o faptă care nu are legătură cu atribuţiile de serviciu. De altfel, la scurt timp după dobândirea calităţii de suspect în cauză, agentul a solicitat, prin raport, încetarea raporturilor de serviciu cu unitatea noastră. Precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile legale, dosarul este în competenţa exclusivă a procurorului, sens în care nu suntem în măsură să vă oferim alte date. Totodată, cu acest prilej, precizăm că instituţia noastră se delimitează total de comportamente ilegale sau în dezacord cu normele morale, fiind o unitate bazată pe valori profunde, în deplin respect faţă de competenţele profesionale ale personalului propriu”, au transmis reprezentanţii DGA.