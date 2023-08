Un român s-a supărat după ce a văzut cât trebuie să plătească pentru o felie de lămâie, la un restaurant de pe litoralul românesc

Un bărbat și-a povestit exepriența neplăcută trăită la un restaurant de pe litoralul românesc. Bărbatul a fost surprins să vadă că a fost taxat pentru felia de lămâie.

Un turist a povestit pe TikTok cât a avut de plată după ce a mâncat la un restaurant din Costinești. Bărbatul a precizat că s-a întors în țară din Bulgaria și a dorit să facă un popas și pe litoralul românesc, însă regretă această decizie.

Bărbatul a publicat nota de plată de la restaurant, supărat fiind de total, dar mai ales de faptul că felia de lămâie i-a fost taxată cu 1,5 lei.

Cât a plătit un turist pentru o felie de lâmâie, într-un restaurant din Costinești

Bărbatul a arătat că a comandat 3 porții de cartofi prăjiți( dintre care una simplă, una cu brânză și alta cu cașcaval), 6 chifle, 3 felii de lămâie, 9 mici, muștar, două salate, un șnițel, un sos de usturoi, o apă plată și două sucuri. Totalul de plată a fost de 257 de lei, iar bărbatul a considerat acest total ca fiind unul „exorbitant”.

„Se întreabă lumea de ce litoralul românesc este gol sau de ce pleacă lumea în alte țări în sezonul estival.

Haideți să vă arăt ce am pățit în Costinești.

Venind din Bulgaria, am zis să mă opresc un pic și pe la noi, pe litoralul românesc, să văd despre ce e vorba. Am ajuns la un restaurant și am zis să mâncăm și să bem ceva, o apău, un suc, un mic.

Uitați și voi prețuri. O apă plată 12, 5 lei, hai să zic că era la 0,7 L. Cartofi prăjiți, 16 lei, porția mică.

Dar uitați aici ce n-am putut să înțeleg, felie lămâie, 3x1,5. Un leu cincizeci, o jumătate de felie de lămâie.

Mici, 8 lei bucata, enorm, pentru că erau niște mici mai mult decât mici. Ei aici spun mici mari. O salată asortată de vară 15 lei. Un șnițel de pui 28 de lei. Un sos de usturoi, 8 lei Total 257 de lei, adică e exorbitant. De aia pleacă lumea, să ceri tu 1 leu cincizeci pe jumătate de felie de lămâie? Rușine, România”.

Din ce în ce mai mulți români se plâng de prețurile de pe litoralul autohton. Turiștii își povestesc expereiențele neplăcute de la mare din vara anului 2023. Că vine vorba de mâncare, de cazare, sau de alte serivcii de pe litoral, mulți dintre turiștii români spun că prețurile sunt mult peste calitate.