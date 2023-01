Un șofer de microbuz a uitat călătorii încuiați în microbuz. Ce s-a întâmplat până la urmă: „Am bătut în geam, dar nimic”

Doi călători din Suceava s-au revoltat după ce șoferul de microbuz a tras pe dreapta și i-a lăsat încuiați în autovehicul. Oamenii au povestit că au stat mai bine de zece minute încuiați în microbuz.

Citește și: Tarife noi pentru parcări în Capitală. Șoferii vor fi nevoiți să scoată bani frumoși din buzunar dacă vor să lase mașina în centru

Ce au făcut călătorii când au văzut că șoferul se depărtează de microbuzul staționat

Întâmplarea a avut loc marți după amiază, în Suceava, în stația Orizont. Microbuzul îi transporta pe călători într-un cartier mărginaș al orașului, în Burudujeni sat. La un moment dat, șoferul pe nume Dorel, a tras pe dreapta pentru a merge să-și cumpere ceva de mâncare. Călătorii care au rămas în microbuz au privit uimiți toată scena și au început să bată în geam când și-au dat seama că au rămas închiși în mașină.

Citește și: Butonul „Magic” care dezgheață parbrizul mașinii în câteva secunde. Trucuri pe care șoferii nu le-au știut

„Ne-a lăsat aproximativ 10 minute în autobuz. Am ajuns în stație la 15:33 și la 15:42 a revenit și a deschis ușile. Nu am pățit așa ceva niciodată... Am bătut în geam, să ne audă cineva, să îl anunțe că suntem acolo, dar nimic. Am sunat pe numerele de telefon de la TPL (n.r. societatea de transport public local), nu a răspuns nimeni. Mai era o femeie care se grăbea să ia copilul de la grădiniță... Asta e bătaie de joc! Așa cum bătaie de joc este și cum au schimbat traseele microbuzelor, de ajung doar până la Orizont", a declarat Andrei, unul dintre călători, pentru Monitorul de Suceava.

Conducerea societății de transport public local a urmărit întregul incident pe camerele de luat vederi din microbuz și au decis suspdendaracontractului de muncă al șoferului din luna martie. De asemenea, șoferul Dorel se va alege și cu o micșorare a salariului.

Actorii serialului Lia - Soția soțului meu, primele dezvăluiri și imagini exclusive din culise. Vezi episodul în AntenaPLAY.