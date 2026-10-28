Un streamer cu 1,7 milioane de urmăritori, găsit mort la doar câteva zile după ultimul său mesaj. Avea 28 de ani

Un streamer de pe Twitch a fost găsit mort în urma unei sinucideri suspecte, la doar câteva zile după ce a postat pe rețelele de socializare un mesaj tulburător. Iată ce au descoperit autoritățile până acum.

Un streamer cu 1,7 milioane de urmăritori s-ar fi sinucis la doar 28 de ani | Instagram

Un streamer de pe Twitch, urmărit de peste 1,7 milioane de persoane, a murit în urma unui presupus suicid, la doar câteva zile după ce a publicat un ultim mesaj tulburător.

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Un streamer cu 1,7 milioane de urmăritori s-a sinucis la doar 28 de ani

Carlos Mauricio Gómez, cunoscut în mediul online sub numele de Komanche, a fost găsit mort duminică, în locuința pe care o închiriase în Monterrey, Mexic. Managerul său, Byron Reyes, a confirmat decesul luni, lansând totodată un mesaj dur la adresa celor care îl hărțuiau în mediul online.

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„Hărțuirea, indiferent de amploarea ei, nu este o joacă”, a declarat managerul, conform New York Post.

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Deși era cunoscut în mediul online pentru scenetele sale umoristice, Komanche vorbise în trecut despre lupta sa cu depresia, schizofrenia, anxietatea și tulburarea obsesiv-compulsivă. De asemenea, acesta dezvăluise că încercase de trei ori să își ia viața, fără succes, relatează publicația mexicană Infobae.

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Cu doar șase zile înainte de presupusul suicid, acesta își exprimase din nou suferința într-o ultimă postare pe platforma X.

„Zilele pur și simplu nu devin mai bune”, scria el lunea precedentă, într-un mesaj tulburător care a adunat aproape 10 milioane de vizualizări.

Poliția a descoperit trupul neînsuflețit al lui Komanche după ce vecinii au observat că ușa locuinței închiriate era deschisă, potrivit publicației El País.

Potrivit informațiilor apărute în presă, anchetatorii nu au găsit urme de violență și suspectează că acesta și-ar fi pus capăt zilelor.

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Într-un videoclip publicat în octombrie 2023, Komanche vorbea deschis despre problemele sale de sănătate mentală și despre tentativele de suicid: „Ar fi trebuit să cer ajutor, dar nu am făcut-o.” Aceste cuvinte capătă acum o semnificație dureroasă.

Influencerul contribuise la crearea evenimentului de Minecraft „Squid Craft Games”, inspirat de serialul de succes Netflix Squid Game. În anii dinaintea morții sale, acesta fusese implicat și în mai multe controverse.

În noiembrie 2025, conducerea platformei Twitch l-a suspendat temporar pe Komanche, după ce acesta se certase cu un alt streamer în timpul evenimentului Squidcraft Games 4.

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În ianuarie, el a anunțat că renunță la Twitch, invocând existența unor „persoane care nu mă vor pe platformă”.

Cu doar câteva săptămâni înainte de moartea sa, Komanche a fost acuzat de hărțuire și de mai multe creatoare de conținut care transmit live pe internet, a relatat Infobae, fără a oferi detalii suplimentare.