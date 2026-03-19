Prima reacție a lui Betty Salam după valul de hate pe care l-a primit legat de custodia fiului ei. Artista a răbufnit

Betty Salam, fiica lui Florin Salam, a răbufnit după valul de hate pe care l-a primit din cauza anunțului făcut legat de custodia fiului ei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 19 Martie 2026, 11:24 | Actualizat Joi, 19 Martie 2026, 11:58
Artista e determinată să rămână o mamă dedicată și atentă la nevoile fiului ei. | Antena 1 & Instagram

Betty Salam a vorbit recent deschis despre divorțul de Cătălin Vișănescu și a povestit ce se întâmplă cu custodia fiului ei, Matthias.

Artista a decis să renunțe la custodia lui Matthias, iar băiețelul locuiește în prezent cu tatăl lui, fiind acum în grija bunicilor paterni, de vreme ce tatăl său este plecat cu niște proiecte în Germania.

Betty Salam a răbufnit după ce a fost criticată cu privire la custodia fiului ei

După ce s-a aflat că ea a decis să renunțe la custodia fiului ei, fanii au criticat-o intens pentru decizia pe care a luat-o. Fiica lui Florin Salam a dorit să clarifice situația și a vorbit deschis despre contextul care a adus-o în pragul acestei decizii.

Betty Salam a spus că nu se pune problema unui abandon și că a luat această decizie în avantajul copilului ei. Se pare că Matthias a fost cel care și-a dorit să meargă să locuiască la tatăl lui. Cel mic și-a dorit să petreacă mai mult timp alături de tată, iar Betty a vrut să îi respecte această decizie.

„Nu permit nimănui să-mi pună etichete care nu îmi aparțin, doar pentru că aleg să nu dau curs discuțiilor şi să-mi trăiesc viaţa în linişte.
Nu mi-am abandonat copilul pentru nimic în lume. Sunt mama lui şi voi rămâne mereu. Am ales doar să îi respect decizia de a sta, în această perioadă, cu tatăl lui. Matthias până în prezent a locuit cu mine, iar decizia de a schimba domiciliul la tatăl lui, îi aparține copilului (a fost dorinta lui) Nu îl pot forța să locuiască unde momentan nu mai simte.
Este un copil şi înteleg că dorește să își petreacă timpul și cu tatăl lui. Sunt lucruri pe care nu le înțelege încă şi situaţii pe care oamenii din exterior nu le cunosc. Din păcate, există şi influenţe şi informații care nu reflectă adevărul, dar asta nu schimbă legătura dintre mine şi el.
A crescut în sânul familiei mele, lângă mine. Nu mi-am luat mâna de pe el și nu mi-o voi lua niciodată.
Oamenii nu cunosc realitatea şi totuşi aleg să judece. Eu nu simt nevoia să dau explicații în detaliu, pentru că adevărul îl ştiu eu şi copilul meu.
Îmi doresc ca acest subiect să se închidă aici. Vreau linişte pentru mine, pentru copilul meu şi pentru familia mea.
Vă rog să ne respectați și să ne lăsați în pace.
Mulțumesc celor care înţeleg”, a scris Betty Salam pe rețelele de socializare.

Betty Salam a mai explicat că relația dintre ea și fiul ei este neschimbată, iar micuțul o iubește foarte mult. Ei au mereu activități planificate împreună și petrec mult timp unul cu altul, inclusiv în vacanțe. Artista e determinată să rămână o mamă dedicată și atentă la nevoile fiului ei.

