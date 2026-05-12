Furnicuțele, invitată Carmen Grebenișan. Reacția influenceriței și a celei mai bune prietene când citesc comentarii negative

Carmen Grebenișan și Alina Ceușan au vorbit în emisiunea lui Denise Rifai despre prietenia lor și modul în care gestionează hate-ul din online, într-o ediție plină de emoții și surprize.

Publicat: Marti, 12 Mai 2026, 18:33 | Actualizat Marti, 12 Mai 2026, 18:38
Carmen Grebenișan a fost invitata ediției de astăzi a emisiunii lui Denise Rifai. După ce au stat la povești despre cariera de influencer, momentele emoționante din ziua în care Carmen a devenit mamă și au trecut prin testul mușuroiului, atmosfera s-a relaxat, iar discuția a continuat cu o nouă surpriză.

Cristi, partenerul lui Carmen, a fost primul care i-a făcut acesteia o surpriză emoționantă. A urmat apoi o altă apariție importantă pentru ea: una dintre cele mai bune prietene ale sale, Alina Ceușan. Cele două au fost întâmpinate cu entuziasm în platou, iar energia lor a adus un plus de dinamism emisiunii.

„Furnicuțele, Scamă și Blană, au fost imediat cucerite de frumusețea celor două invitate”, a glumit Denise, făcând referire la atmosfera relaxată din platou. În continuare, moderatoarea a deschis un subiect sensibil: cum reușesc cele două să gestioneze valul de hate din online.

„Alina mă completează. E foarte calmă și nu se agită așa de mult ca mine”, a spus Carmen despre prietena ei, subliniind echilibrul dintre ele.

„Exclus să rupem prietenia asta. A fost o prietenie domoală, nu a fost agitată, cu drame, cum se întâmplă la alte fete care se ceartă”, a adăugat ea.

Reacția influenceriței și a celei mai bune prietene când citesc comentarii negative

La rândul ei, Alina Ceușan a vorbit cu emoție despre legătura lor: „Îmi place foarte mult nebunia ei. Îmi place că este competitivă, ne-a ajutat în multe momente de-a lungul timpului. Și pur și simplu modul în care ea mă înțelege pe mine, fără să fie nevoie să explic prea mult, este foarte special.”

Denise a rulat apoi câteva imagini cu cele două prietene, iar discuția a continuat natural către modul în care gestionează comentariile negative din mediul online.

„Cred că la început eram mult mai stresată de treaba asta. Mă influențau mult mai tare, mai ales când răspundeam. Pe parcurs îți dai seama că, la un moment dat, lucrurile astea nu contează. Nu văd de ce aș băga în seamă totul. Ai uneori o stare proastă, dar trece repede”, a explicat Alina.

În platou au fost aduse și câteva comentarii negative de pe conturile celor două influencerițe, însă reacția lor a fost una matură și echilibrată.

„Nu avem cont privat, iar lumea e pestriță. E normal ca oamenii să-și dea cu părerea”, a spus Carmen.

„Înainte, de la orice, eram afectată. Mi se spunea că m-am operat ca să semăn cu Alina sau că o copiez. Atunci lucrurile acelea mă deranjau. Dar suntem prietene, e normal să avem un stil asemănător”, a mai adăugat ea.

La final, cele două au concluzionat că, odată cu experiența și expunerea în online, au învățat să filtreze mult mai bine comentariile și să nu mai lase opiniile negative să le afecteze relația sau starea de spirit.

