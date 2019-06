Una dintre cele mai frumoase biserici din România, preferata hoților de buzunare! Polițiștii spun că nu îi pot opri

Turiştii străini tot mai prezenţi în Centrul vechi al Bucureştiului devin din ce în ce mai des ţinta hoţilor de buzunare. Furturile se întâmplă chiar şi în mult vizitata biserică Stavropoleos. Deşi lăcaşul de cult este supravegheat de camere, poliţiştii pretind că nu reuşesc să-i oprească pe hoţi.

Construită în urmă cu 300 de ani de un călugăr grec, Biserica Stavropoleos este o bijuterie arhitecturală. Turiştii care ajung în centrul vechi al Bucureştiului se opresc deseori aici. În urmă cu câteva zile, însă, câţiva turişti englezi au plecat şocaţi din lăcaşul de cult.

„Din păcate, în timp ce eram acolo, soţului meu i-a fost furat portofelul din borsetă. Şi n-a fost singura victimă. Unui alt turist britanic i-a fost furat portofelul, iar unei a treia persoane din grupul nostru s-a încercat să i se fure ceasul, dar furtul nu a reuşit”, a povestit o victimă a hoților.

Turiştii englezi au făcut apoi cunoştinţă cu birocraţia românească. Poliţiştii din Centrul Vechi par depăşiţi de situaţie, deoarece plângerile lor trebuie traduse. Ceea ce înseamnă multe ore pierdute. Şi o vacanţă compromisă.

„Când am ajuns la secţia de poliţie, am stat trei ore până am primit un raport oficial cu privire la plângerea noastră. Cât am aşteptat acolo, am vorbit cu alţi oameni cărora li se furaseră paşapoartele”, a adăugat femeia.

Oficialii Poliţiei Capitalei nu au dorit să explice ce măsuri concrete au luat pentru a-i prinde pe hoţi. Au transmis doar o statistică a furturilor înregistrate în primele trei luni ale anului. 14 turişti străini au fost victime. Doar că, deseori, cei jefuiţi în cluburi şi restaurante nu depun şi plângeri. În plus, polişitii nu spun şi câte cazuri au rezolvat.

Ghizii fac un apel public la poliţiştii, să ia mai multe măsuri, iar pe turiştii pe care îi aduc în centrul Capitalei îi învaţă cum să aibă grijă de bunurile lor. Două milioane de turiști străini ajung în fiecare an în Capitala României. Iar Centrul Vechi al Bucureştiului este una dintre principalele atracţii turistice.