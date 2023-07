Unde se află „orașul negru”, considerat cel mai periculos din Europa, deși este unul mic. Ce nu ai voie să faci acolo, ca turist

Un oraș mic din Europa a fost numit cel mai periculos de pe continent datorită ratei sale de criminalitate ridicată.

Catania, cunoscută și sub numele de „Orașul Negru” al Siciliei, are legături de lungă durată cu familiile mafiote, iar crimele sale stradale, inclusiv furtul de mașini și de bani, sunt în creștere, notează Dailystar.co.uk .

