Unde se infectează românii cu noul coronavirus. Medicul Virgil Musta, declarații dure: ”De aici vin extraordinar de mulţi contaminaţi. Nu se respectă nimic!”

De asemenea, acesta susține că spitalul în care își desfășoara activitatea este plin.

„Mai avem unul-două locuri, pentru că mai dăm drumul la câte unul care are analize bune şi stare e bună. Dar imediat ne aduc alţii. Sper să mai primim un spaţiu, întrun alt spital. Să vedem unde. Întâmplarea a făcut că am mai făcut loc, am convins oamenii că nu are rost să stea în spital dacă sunt forme uşoare. Plus că am avut posibilitatea să trimitem la corturi, la spitalul de campanie militar. Altfel, eram deja blocaţi. La CFR e plin, dar ei au doar 25 de locuri”, a declarat Musta.

Un nou simptom COVID-19 dă peste cap recomandările medicilor: „Se transmite și așa! Masca nu este suficientă”

Peste 700 de cazuri de coronavirus, în România, în ultimele 24 de ore

Până astăzi, 17 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 71.194 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).