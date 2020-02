Victor Costache: Statul este excedat pe toate domeniile, după cum ne-a semnalat şi UE. Un pacient din doi, în România, moare în spitalele noastre inutil. Avem prea mulţi pacienţi în prea puţine spitale

Acesta a precizat că primele spitale vor fi construite în 2027 la Iaşi, Cluj şi Craiova.

„Ce facem în restul ţării? Trebuie să modernizăm spitalele publice pe care le avem (...). Dar şi aici sunt proceduri care durează ani de zile. (...) Până ne modernizăm spitale şi construim spitalele noi, haideţi să folosim spitalele pe care le avem în interesul pacienţilor”, a spus Victor Costache.

Ministrul a afirmat că OUG privind liberalizarea programelor de sănătate, adoptată în ultima şedinţă înainte de căderea Guvernului Orban, va fi publicată în Monitorul Oficial.

În ceea ce priveşte prevederea din OUG care reglementează serviciile de urgenţă, întrebat cine plăteşte pentru un pacient care este dus de urgenţă la un spital privat, dar care rămâne mai mult de 24 de ore, ministrul a spus că, în prezent, un singur spital privat are UPU şi că aceasta este în contract cu Casa de Asigurări. ”Noi am creat un cadru legislativ pentru ca medicina să se dezvolte, dvs. aţi găsit o variantă ipotetică. (...) Deocamdată, prin aceste prevederi nu există niciun risc, sunt speculaţii, pentru acestea au fost adăugate prevederi suplimentare în ordonanţă prin care este interzisă coplata în ceea ce priveşte aceste programe de sănătate. (...) Trebuie să reuşim ca România să introducă un sistem de asigurări complementare care să aduc soluţii în sistem. Deocamdată, anul acesta am moştenit acest procent din PIB, dar avem asigurări de la cel mai înalt nivel că pe anii următori acest procent va creşte. (...) Am avut un cadru legislativ care a stopat dezvoltarea în multe domenii, de aceea am ajuns pe ultimul loc în Europa”, mai spune Costache. El a precizat că o pacientă din România, diagnosticată cu cancer de col uterin, are de 16 ori mai puţine şanse de a supravieţui decât o femeie în aceeaşi situaţie din Italia, lucru semnalat de experţii europeni. Ministrul susţine că este nevoie să fie crescute tarifele pentru unele servicii medicale. „Avem nevoie pe viitor să fie recalculate tarifele. În contextul realităţii bugetare actuale se poate permite susţinerea creşterii numai acestor programe: acţiuni prioritare şi programe naţionale. (...) După rectificarea bugetară vom avea o creştere suplimentară. Este foarte important ca echipele medicale şi institutele care sunt integrate în aceste programe să aibă o execuţie bugetară bună”, a mai declarat Costache. Întrebat în ce consta urgenţa ordonanţei şi de ce nu s-a făcut o dezbatere publică, ministrul Sănătăţii a spus că avizele vor fi prezentate public. ”Această ordonanţă nu a fost luată în interesul spitalelor private, a fost luată în interesul pacienţilor”, susţine ministrul Sănătăţii.

