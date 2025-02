Actorul Gene Hackman și soția lui, Betsy Arakawa, au fost găsiți morți în propria casă, lângă câinele lor. Ce s-a întâmplat

Actorul Gene Hackman a murit la vârsta de 95, alături de soția lui, Betsy Arakawa, în vârstă de 63 ani.

Celebrul actor Gene Hackman, în vârstă de 95 ani, și soția lui, Betsy Arakawa , au fost găsiți morți în propria lor casă.

Gene Hackman și soția lui au fost găsiți morți în locuința lor

Celebrul actor de la Hollywood Gene Hackman și soția lui, pianista Betsy Arakawa, au fost găsiți morți în locuința lor din Santa Fe, New Mexico.

Citește și: Doliu în lumea filmului! Michelle Trachtenberg, actrița din "Buffy", a murit la vârsta de 39 ani. Ce s-a întâmplat

Articolul continuă după reclamă

Actorul care a făcut istorie în lumea filmului cu rolurile sale remarcabile alături de actori de renume mondial a fost găsit fără suflare și până în prezent nu a fost dezvăluită cauza decesului a lui și a soției sale.

Se pare că forțele de ordine încă investighează moartea suspectă a celor doi soți. Ei erau căsătoriți din 1991 și s-au mutat în New Mexico din 2004. Ultima oară au fost văzuți împreună în urmă cu câteva zile. Lângă trupurile lor neînsuflețite se afla și câinele lor mort.

Vestea morții lor a atras atenția publicului și a semănat panică în rândul vecinilor, care încă nu cunosc cauza morții.

Gene Hackman a fost unul dintre cei mai respectați și faimoși actori americani. Șeriful Adan Mendoza a confirmat descoperirea celor două corpuri, precum și a câinelui lor, subliniind că nu există indicii de crimă, iar cauzele deceselor urmează să fie stabilite.

Născut pe 30 ianuarie 1930, în San Bernardino, California, Eugene Allen Hackman a avut o carieră prolifică, întinsă pe patru decenii, în care a demonstrat o remarcabilă versatilitate în interpretarea unei game variate de personaje.

După ce a părăsit casa la 16 ani și s-a înrolat în Marină, Hackman a studiat jurnalismul și producția de televiziune la Universitatea din Illinois, înainte de a se dedica actoriei la Pasadena Playhouse din California.

Citește și: Dinu Gheorghe s-a stins din viață! Fostul președinte de la Rapid și Dinamo împlinise 68 de ani

Debutul său în cinematografie a avut loc în 1961, cu un rol minor în filmul "Mad Dog Coll". Cu toate acestea, recunoașterea a venit odată cu interpretarea lui Buck Barrow în "Bonnie and Clyde" (1967), rol care i-a adus prima nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar.

Ulterior, a câștigat două premii Oscar: pentru cel mai bun actor în "The French Connection" (1971), unde l-a portretizat pe detectivul "Popeye" Doyle, și pentru cel mai bun actor în rol secundar în "Unforgiven" (1992), în rolul șerifului Little Bill Daggett.

Printre alte filme notabile se numără "The Conversation" (1974), "Superman" (1978), în care a jucat rolul antagonistului Lex Luthor, "Hoosiers" (1986), "Mississippi Burning" (1988) și "The Royal Tenenbaums" (2001). Ultimul său rol a fost în comedia "Welcome to Mooseport" (2004), după care și-a anunțat retragerea din actorie.

După retragerea din actorie, Hackman s-a dedicat scrisului, publicând mai multe romane de ficțiune istorică, atât individual, cât și în colaborare cu arheologul subacvatic Daniel Lenihan.

Deși a ales să ducă o viață discretă departe de lumina reflectoarelor, Hackman a rămas o figură respectată în industria cinematografică, iar moștenirea sa artistică continuă să inspire generații de actori și cinefili.

Citește și: Doliu in familia lui Florian Munteanu. Tatăl lui Big Nasty s-a stins din viață. Ce mesaj a transmis actorul român de la Hollywood