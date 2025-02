Fiul lui Andrei Ștefănescu este de o frumusețe și o gingășie aparte! Cât de mare s-a făcut și cum îi topește inima tatălui său în fiecare zi!

Prezentatorul TV are toate motivele să se mândreacă cu fiul său, Ayan! Micuțul a împlinit frumoasa vârstă de 8 ani, iar tatăl lui i-a făcut o urare înduișătoare cu această ocazie, postând și câteva fotografii în mediul online pentru a marca evenimentul emoționant.

Andrei Ștefănescu are o relație extrem de bună cu fiul său, iar motivele de mândrie sunt nemărginite atunci când vine vorba despre micuț. Vedeta TV își petrece timpul liber ori de câte ori are ocazia alături de Ayan, surprinzând unele dintre cele mai frumoase momente din ipostaza de tătic.

Citește și: Andrei Ștefănescu radiază de fericire alături de iubita lui, Ștefania! Ce promisiune emoționantă i-a făcut prezentatoarea TV

Iată ce a postat vedeta cu ocazia zilei de naștere a fiului său în urmă cu 2 zile!

Articolul continuă după reclamă

Andrei Ștefănescu și-a sărbătorit fiul! Ayan a împlinit 8 ani, iar prezentatorul TV a publicat imagini adorabile cu micuțul

Andrei Ștefănescu este un tată implicat și a demonstrat de fiecare dată acest aspect fără prea mult efort. Prezentatorul de la Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a? postează destul de des cu micuțul Ayan, însă fiecare apariție este surprinzătoare, mai ales că băiatul crește vâzând cu ochii.

De la o postare la alta se observă cum fiul său crește și se face din ce în ce mai frumos, moștenind trăsături superbe atât de la Andrei Ștefănescu, cât și de la mama sa.

De fiecare dată când vedeta postează imagini cu fiul său, fanii sunt topiți datorită gingășiei și iubirii dintre ei.

Citește și: Cum arată apartamentul de lux din București al Andreei Bostănică. Influencerul a făcut turul locuinței cu mândrie | VIDEO

Iată videoclipul compus din mai multe fotografii emoționante pe care l-a postat Andrei cu ocazia zilei de naștere a lui Ayan!

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„La mulți ani inima lui tati!!!” a scris acesta în cadrul videoclipului, alături de cuvântul „Fericire” în descrierea postării.

Pentru Andrei Ștefănescu, fiecare realizare și moment important din viața micuțului sunt motive mari de bucurie, iar susținerea lui necondiționată se reflectă în relația pe care o au. El adoră să petreacă timp cu fiul său și îl răsfață ori de câte ori are ocazia.

Ayan este pasionat de fotbal, iar tatăl său nu are nimic împotrivă în acest sens. Vedeta își va lăsa fiul să aleagă ceea ce îi place cel mai mult în viață, chiar dacă el și-ar dori să urmeze un alt domniu, precum arta, muzica sau televiziunea.

Citește și: Motivul pentru care Irinel Columbeanu nu mai are voie să părăsească azilul. Ce restricții are

Și mama lui Ayan a postat imaigni înduioșătoare cu micuțul, urându-i „La mulți ani!” cu multă dragoste și bucurie.

Andrei Ștefănescu și mama lui Ayan au divorțat după șapte ani de relație pe cale amiabilă în 2020, iar de atunci și-au promis că vor avea grijă de fiul lor indiferent de probleme.

„Dragii noștri, după cum bine știți, mereu am fost discreți cu evenimentele din familia noastră, lucru pe care l-am făcut și acum. Din respect pentru voi am hotărât că este momentul să vă informam despre situația noastră, pentru a nu exista neînțelegeri.

După 7 ani de relație, o poveste frumoasă de dragoste și o minune de copil, am ajuns la final, drumurile noastre s-au separat. Mai exact la mijlocul acestei veri am luat decizia de a ne despărți. În luna septembrie am finalizat divorțul la notar pe cale amiabilă și am căzut de acord asupra tuturor deciziilor care îl privesc pe Ayan și nu numai.” a transmis prezentatorul TV pe Facebook atunci.