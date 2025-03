Romeo Vasiloni, fosta ispită, nu exclude posibilitate de a-și testa iubirea în cadrul show-ului. Prin ce schimbări a trecut

Romeo Vasiloni a participat timp de două sezoane ca ispită masculină la Insula Iubirii. Iată ce învățăminte a tras din aceasă experiență.

Romeo Vasiloni a intrat în atenția internauților odastă cu participarea la emisiunea Insula Iubirii. Acesta a jucat rolul de ispită masculină timp de două sezoane. În cadrul unui interviu, Romeo a vorbit despre posibilitatea de a ”schimba tabăra”, participând la show împreună cu partenera de viață.

Romeo Vasiloni, fosta ispită de la Insula Iubirii, nu exclude posibilitate de a-și testa iubirea în cadrul show-ului. Prin ce schimbări a trecut după emisiune

Romeo Vasiloni a trăit în primul sezon în care a participat la Insula Iubirii o experiență intensă, fiind cucerit de una dintre concurente. Cu toate acestea, pasiunea nu i-a fost împărtășită.

„Am plăcut-o pe Ema, am spus și arătat atunci. Și în continuare admit asta. Am empatizat foarte mult cu ea. Am vrut să-i fiu alături în momentele cele mai grele și s-a și văzut asta. Deși Ema este o femeie foarte frumoasă, nu asta m-a atras la ea.

Ema este o femeie foarte inteligentă și sensibilă. Cred că partea asta m-a atras cel mai mult. Fiind un joc de-a șoarecele și pisica la început, am ajuns să petrecem timpul pe Insulă 24/7 împreună.

M-am revăzut cu ea si soțul ei, Răzvan, la București, am stat împreuna la masă, ne-am distrat, nu am nimic cu niciunul dintre ei, ce a fost a trecut, mă bucur că au o familie fericită și împlinită”, a declarat el.

Fosta ispită masculină știe mult mai bine acum ce își dorește de la partenera sa și cum i-ar plăcea să fie. Totodată, este sigur de ceea ce nu-și dorește în viața sa.

De asemenea, a mărturisit că își dorește o familie și consideră că toate vor veni la momentul potrivit.

„Îmi doresc o familie, dar momentan sunt concentrat pe alte lucruri pentru a putea oferi familiei mele tot ce își dorește. Dar dacă e să se întâmple, se poate întâmpla și mâine. Nu noi decidem. Nu este un timp anume când trebuie să facem asta. Se întâmplă când simți. Vine cineva și îți schimbă totul.

Femeia ideală pentru mine este acea femeie cu care pot fi eu însumi în orice situație, să fie prietena mea cea mai bună, amanta mea și iubita mea. Să creăm un tot unitar.

Nu suport minciuna, ar trebui să existe transparență totală, că și eu sunt la fel. În rest, le putem face împreuna pe toate. Nu există relația perfectă, dar o putem face să fie”, a spus Romeo.

Experiența de la Insula Iubirii i-a deschis numeroase uși, deși nu se consideră o vedetă, observă că primește de multe ori tratament preferențial.

„Am observat câteva schimbări la oamenii din jurul meu odată cu apariția mea la Insula Iubirii. Au apărut <<prietenii>> care dispăruseră o vreme. Și așa mi-am dat seama că nimeni nu te bagă în seamă dacă nu ești <<bogat, frumos sau faimos>>.

Dar asemenea oameni nu au ce căuta în jurul meu. Mi s-au deschis multe uși datorită Insulei. Oriunde merg lumea mă recunoaște și mă tratează diferit. Ceea ce consider eu că nu ar trebui să se întâmple, pentru ca toți suntem egali. Și n-am făcut nimic special. Doar am trăit o experiență frumoasă și am devenit persoană publică. Nu sunt vedetă! Dar apreciez și le mulțumesc!” transmite Romeo Vasiloni.

Acesta a dezvăluit că, în viitor, ar putea participa în postura de concurent la emisiune, însă doar în cazul în care ar avea dubii în legătură cu relația respectivă.

„Insula Iubirii a fost o experiența excepțională pentru mine. Mi-a adus multă popularitate și experiente de neuitat. (...) Pe viitor poate o să mă vadă și în postura de concurent . Cu siguranță dacă aș avea dubii în ceea ce privește relația mea m-aș duce. Pentru că e locul ideal în care te descoperi și îți dai seama dacă ești sau nu în relația potrivită”, punctează el.

În prezent, Romeo este implicat în proiecte artistice, precum apariția într-un film despre luptele ilegale, dar este activ și în ring, pregătind al șaselea meci RXF și pe Youtube, unde postează regulat.

„Pasiunea pentru sport o am de mic. La 15 ani m-am apucat de karate, după care am făcut kickbox și de câțiva ani practic MMA.

Iubesc sportul, orice fel de sport, sunt pasionat de off-road și tot ce înseamnă adrenalină. Dar totodată îmi antrenez si creierul, îmi place să citesc și sunt pasionat de psihologie și istorie. <<Un om care nu-și cunoaște istoria, riscă să o repete>>, trebuie să nu uităm cine am fost, să putem deveni ce ne dorim”, a mai adăugat el.

În aceste momente, preferă solitudinea și compania puținilor prieteni. Acesta își oferă cu greu încrederea altora, fiind foarte atent la cine îi este alături.

„Îmi place să călătoresc, îmi plac locurile liniștite. Îmi place marea, dar și muntele. Când sunt liber îmi place să fac mult sport, să citesc. Nu am foarte mulți prieteni. Am preferat să mă ascund de lume, dar să rămân totuși în mijlocul ei. Sunt foarte sociabil, dar sunt social selectiv”, se caracterizează Romeo.