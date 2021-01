Urmează un val de scumpiri în 2021. Cu cât vor crește prețurile și care sunt alimentele pe care vom da mai mulți bani

Se văd deja primele scumpiri la raft. Oamenii încep să se uite atent la fiecare aliment esential pe care-l cumpără, ba chiar îşi schimbă radical bugetul alocat cosului de cumpărături. 2020 a fost un an sumbru pentru agricultura românească, potrivit Observator.

Experţii spun că inclusiv pâinea şi carnea se vor scumpi

Deja la raft am resimţit scumpiri. Potrivit datelor de la statistică, prtodusele de morarit s-au scumpit în noiembrie anul trecut cu 6%, prin comparaţşie cu finalul lui 2019. Iar făina cu mai bine de 7 procente. Pâinea s-a scumpit pe final de an cu 5%, prin comparatie cu decembrie 2019. Si pretul cărnii s-a majorat cu mai bine de 4 la suta in aceasta perioada.

