Va exista sau nu al doilea val de coronavirus în România? Medicul Adrian Marinescu, noi lămuriri: ”Virusul evoluează imprevizibil!” 

”Până la urmă ce ar însemna valul 2? Că va scădea numărul de îmbolnăviri pe o perioadă de timp și la un moment dat, într-o anumită regiune, curba începe să fie ascendentă. Dacă stăm să ne gândim că în China, numărul de îmbolnăviri scăzuse la un moment dat către zero și totuși au fost cazuri pe urmă, asta înseamnă că o mică creștere, o curbă ascendentă am avut deja în China, și în Coreea. Nu trebuie să ne gândim că valul 2 va fi peste o perioadă de timp de nu știu câte luni, de la zero cazuri să ajungem să avem nu știu câte cazuri. Înseamnă că este o discuție dinamică și e posibil ca, la un moment dat, să mai fie creșteri, ceea ce înseamnă mici valuri sau mici creșteri, cum vrem să le spunem.", a mai spus el.

Cea mai periculoasă informație ce a apărut despre COVID-19, demontată! Medicii trag semnalul de alarmă: „Nu e de glumit! E big fake news!”

Câte cazuri de coronavirus s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

Până astăzi, 4 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 19.907 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.919 au fost declarate vindecate și externate. De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 238 noi cazuri de îmbolnăvire.

Totodată, până acum, 1299 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.