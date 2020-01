Anunț bombă! Vârsta de pensionare ar putea crește în România! La cât poate ajunge. Turcan: „Nu excludem”

Mai exact, potrivit Ralucăi Turcan, Guvernul nu exclude să introducă posibilitatea creşterii opţionale a vârstei de pensionare la 70 de ani, deşi recent ministrul Muncii declarase că nu există un astfel de proiect de act normativ.

„În momentul de fata nu cred ca Romania este pregatita pentru pensionare obligatorie la 70 de ani. Insa cred ca se impune o discutie in spatiul public daca persoanele doresc sa opteze pentru cresterea varstei de pensionare, atunci sa o faca. Dar nu cred ca vom ajunge in curand la o crestere obligatorie a varstei de pensionare. Subiectul acesta a fost deja lansat in dezbatere publica, se lucreaza la un proiect, exista si in Camera Deputatilor un astfel de proiect care permite munca pana la 70 de ani. Daca se va ajunge la concluzia ca exista o sustinere pentru aceasta idee, este posibil sa luam aceasta masura”, a spus Raluca Turcan.

Violeta Alexandru declara, la finalul lunii decembrie 2019, că nu i s-a „indicat” creşterea vârstei de pensionare.

„Să ştiţi că în toată Europa vârsta de pensionare este prelungită, este adevărat că speranţa de viaţă şi tipul de activităţi şi în general ecosistemul în care noi lucrăm în România este uşor diferit faţă de alte ţări, dar în general în Europa tendinţa este de creştere a perioadei de activitate. Cu toate acestea, o reglementare clară privind prelungirea perioadei de activitate nu mi-a fost cerută, nu mi s-a indicat.