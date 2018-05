Vremea 1 iunie. Prognoza meteo anunță caniculă, ploi și grindină. Zonele afectate

Vremea din 1 iunie se anunță instabilă. Prognoza meteo aduce caniculă în București, dar și zone în care vor cădea ploi, însoțite de descărcări electrice și grindină.

Potrivit vremea.ro, Vineri un talveg depresionar va aduce averse de ploaie insotite de descarcari electrice si izolat de grindina pe arii relativ extinse in estul Romaniei, unde si cantitatile de apa vor ajunge local pana la 10-15 mm, iar izolat pana la 25 de mm. In restul tarii ploile se vor semnala doar in mod izolat si vor fi slabe cantitativ. Vantul se va intensifica in estul tarii ca urmare a cresterii gradientului baric (fapt datorat micii depresiuni din Marea Neagra), in Moldova, Baragan si Dobrogea rafalele urmand sa ajunga pana la 50-60 de km/h, valori maxime prognozate de Vremea.ro mai ales pentru cursul pranzului.

In restul tarii vantul se va mentine slab, cel mult slab pana la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 20 si 25 de grade in Transilvania si Maramures, 23-28 de grade in Banat, Crisana, Oltenia, Muntenia si Dobrogea si 21-26 de grade in Moldova, cele mai ridicate valori urmand sa se inregistreze in Oltenia.

Vremea din 1 iunie în București

Locuitorii Capitalei se vor bucura de o zi caniculară, cu temperaturi ce depășesc 30 de grade Celsius. Maxima zilei atinge 31°C, iar minima de 14°C. Cerul se menține parțial înnorat, dar nu vor fi ploi. Vântul suflă moderat pe direcția ENE cu o viteză de 13 km/h.

Prognoza meteo pentru 1 iunie la munte

La munte sunt anunțate ploi, iar cantitățile de apă sunt în creștere. Maxima zilei va fi de 27°C, iar minima de 14°C. Cantitatea de precipitații va atinge 1 l/m². Ploile vor continua la munte pe tot parcursul minicavanței de 1 iunie.

sursa: vremea.ro