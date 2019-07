Vremea pe șapte zile: Val de caniculă în România, scăderi bruște de temperatură

Vremea pe 7 (șapte) zile. Prognoza meteo anunță val de caniculă în România, după care sunt anunțate scăderi bruște de temperatură. Ce anunță prognoza meteo până pe 28 iulie 2019.

Valul de căldură atinge vestul şi în centrul Europei. Țările afectate de temperaturile ridicate sunt în Spania, Franţa, Italia, sudul Germaniei, Marea Britanie, Elveţia.

Valul de căldură va afecta și România, aducând temperaturi apropiate de 40 de grade C. Duminică, 21 iulie 2019, și luni, 22 iulie 2019, temperaturile se vor încadra între 35 și 37 grade C, după care vor scădea brusc, la 28 de grade C. În plus, instabillitatea atmosferică crescută va aduce furtuni și fulgere.

Vremea pe 7 (șapte) zile în România

Prognoza meteo România, sâmbătă 20 iulie 2019

Sâmbătă, temperaturile în România se vor încadra între 31 grade C și 18 grade C. Vântul va sufla în rafale pe timpul nopții, cu 25 km/h. Șansele de precipitații pe timpul nopții ating <1 L/m². La munte, furtunile au caracter izolat, iar temperaturile se vor încadra între 26 și 13 grade C. La mare, cerul este însorit, temperaturile se vor încadra între 27 și 19 grade C.

Prognoza meteo România, duminică 21 iulie 2019

Duminică, temperaturile cresc simțitor, atingând 35 grade C, iar minimele 19 grade C. Nopatea este senină, vântul va sufla slab. Și la munte temperaturile cresc, minimele și maximele termice încadrându-se între 29°C și 14°C. Nu sunt anunțate ploi la munte. Vremea de duminică pe litoral va fi caldă, cu valori termice încadrate între 30°C și 21°C.

Prognoza meteo România, luni 22 iulie 2019

Luni va fi cea mai călduroasă zi, cu maxime și minime ce se vor încadra între 37°C și 21°C. Vântul va sufla în rafale de 30 grade C. Vremea la munte va fi însorită, cu temperaturi ce se vor încadra între 29°C și 14°C. Noaptea va fi senină. La mare, temperaturile se vor încadra între 32°C și 22°C. Averse și furtuni cu fulgere pe timpul nopții.

Prognoza meteo România, marți 23 iulie 2019

Marți, temperaturile scad brusc, fiind așteptate averse și furtuni cu fulgere, atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții. Temperaturile coboară până la 28 grade C pe timpul zilei, iar pe timpul nopții sunt așteptate 17°C. Rafalele de vânt ating 30 km/h. La munte, instabilitatea atmosferică aduce furtuni și fulgere ziua și noaptea și temperaturi în scădere, de până la 21 grade C ziua, respectiv 11 grade C noaptea. Și la mare va ploua, iar temperaturile se vor încadra între 26 și 20 grade C.

Prognoza meteo România, miercuri 24 iulie 2019

Instabilitatea atmosferică aduce furtuni și fulgere izolate în România. Temperaturile se vor menține la aceleași valori ca în ziua precedentă. Nici la munte ploile nu se opresc, dar temperaturile mai cresc cu un grad pe timpul nopții. La mare ploile se opresc, dar valorile termice mai scad cu un grad pe timpul nopții.

Prognoza meteo România, joi 25 iulie 2019

Joi, temperaturile cresc ușor, vremea pârând că se stabilizează. Temperaturile ating 28 grade C pe timpul zilei și 16 grade C pe timpul nopții. la munte temperaturile mai cresc cu un grad, dar vântul sporește. Rafalele ating 28 km/h în timpul zilei. La mare, temperaturile se vor încadra între 26°C și 19 grade C.

Prognoza meteo România, vineri 26 iulie 2019

După scăderea bruscă a temperaturilor, se remarcă din nou o creștere, astfel că valorile maxime vor reveni la 32 grade C. La munte, temperaturile se vor încadra între 25°C și 12°C. Rafalele de vânt vor sufla cu 26 km/h, dar nu sunt așteptate ploi. La mare, temperaturile se vor încadra între 29°C și 20 grade C.

Prognoza meteo România, sâmbătă 27 iulie 2019

Vremea se menține călduroasă, cu valori ce se vor încadra între 33°C și 19 grade C. În a doua zi de weekend însă temperaturile vor mai crește cu cel puțin două grade. Așadar, temperaturile mai cresc pe parcursul weekendului 27-28 iulie 2019.

Vremea pe 7 (șapte) zile în România se anunță instabilă, cu temperaturi ridicate și scăzute în toate regiunile țării.

