Zeci de români au fost sufocați în autocarul de carantină: „Ne duc ca pe sacii de porumb. Ne omoară cu zile”

O femeie care a trăit acest coșmar, recent întoarsă din Austria, a povestit prin ce trec oamenii care revin în țară din străinătate.

„Am intrat în țară pe 2-3 mai. Uitându-mă la oamenii aceștia, mă simt sufocată și simt frică. Eram mai mulți decât în filmuletul publicat. Nimeni nu a vorbit cu noi, ne-au strigat pe o listă și ne-am urcat. Am stat grămadă unii peste alții. Mai întâi am ajuns în Hunedoara, apoi în Timiș înapoi. Am schimbat trei autocare ca să ajung la Herculane. Ultimul autobuz a fost defect, oprea din 10 în 10 minute.”, povestește Mihaela, o îngijitoare care a muncit din Austria.