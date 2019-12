Antrenorul Erik ten Hag, după eliminarea echipei Ajax din Liga Campionilor: O decepţie. În fotbal nu obţinem mereu ceea ce merităm

"În fotbal, nu obţinem mereu ceea ce merităm. Aşa a fost şi în această seară. De-a lungul întregii faze a grupelor lucrurile nu au mers mereu în favoarea noastră. Am acumulat zece puncte, am avut faze frumaose de joc, chiar şi azi. Ne-am creat ocazii, dar nu le-am convertit şi ne-am trezit cu mâinile goale. Ne-am atins obiectivul de a trece iarna pe scena europeană, dar am fi vrut să o facem în Liga Campionilor. Este o decepţie, bineînţeles că este o seară frustrantă", a declarat tehnicianul, potrivit lequipe.fr.

Ajax, echipa lui Răzvan Marin, nu s-a calificat în optimile Ligii Campionilor, după ce a fost învinsă, acasă, cu 1-0, de Valencia şi după ce în celălalt meci s-a înregistrat rezultatul Chelsea - Lille, scor 2-1 (2-0). Campioana Olandei va continua în Liga Europa, în 16-imi.

Răzvan Marin a fost rezervă la Ajax, marţi seară.

Clasamentul final al Grupei H este Valencia, 11 puncte, Chelsea, 11 puncte, Ajax, zece puncte, Lille, un punct. Valencia şi Chelsea merg în optimile LC, Ajax, în 16-imile LE.