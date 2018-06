Atunci când greii Generației de Aur își agață ghetele-n cui și spun „Pa!”. Bogdan Lobonţ şi-a anunţat retragerea din fotbal. SCRISOARE EMOȚIONANTĂ pentru fani

Bogdan Lobonţ, portarul echipei AS Roma, şi-a anunţat retragerea din fotbal la vârsta de 40 de ani, urmând să-şi încheie cariera cu ocazia partidei amicale România - Finlanda, ce se va disputa pe 5 iunie, de la ora 20,30, pe stadionul "Ilie Oană" din Ploieşti, informează FRF.



Portarul care a îmbrăcat de 85 de ori tricoul echipei naţionale a României, participând la turneele finale EURO 2000 şi EURO 2008, şi activat în cursul carierei la Corvinul Hunedoara, Rapid Bucureşti, Ajax Amsterdam, Dinamo Bucureşti, Fiorentina şi AS Roma, a transmis prin intermediul Federaţiei Române de Fotbal o scrisoare adresată fotbalului românesc:





"Dragii mei suporteri,



Mă adresez întâi de toate vouă, cei care m-aţi sprijinit şi aplaudat în decenii de carieră, cei care mi-aţi dat încredere să trec peste momentele grele şi cei alături de care m-am bucurat mereu la marile performanţe. Astăzi, a sosit momentul să trec într-o nouă etapă a poveştii mele în fotbal. Am avut oportunitatea şi privilegiul să fac performanţă pentru 7 familii fotbalistice unde am întâlnit jucători, antrenori şi conducători de mare calitate care mi-au permis în fiecare zi să învăţ lucruri noi.



Vreau să vă mulţumesc şi să vă asigur că încerc să continui pe aceeaşi linie, trăind şi oferind în fiecare zi fotbalului şi tribunelor tot ceea ce am eu mai bun. Aşa cum am făcut-o la fiecare dintre cluburile pentru care am jucat, aşa cum am făcut-o în fiecare zi la echipa naţională a României.



Am învăţat de mic faptul că victoriile se clădesc treptat şi că nu pot trăi decât pentru a construi victoria. Ştiu că v-aţi obişnuit cu mine ca învingător şi că voi putea împărtăşi toată această experienţă acumulată noilor generaţii de jucători, indiferent în ce postură voi fi.



Închei acest parcurs pasionant din tricoul echipei AS Roma, care m-a primit acum 9 ani şi m-a făcut să mă simt tot timpul ca şi acasă.



Vreau să mulţumesc tuturor antrenorilor şi staff-urilor tehnice cu care am lucrat, tuturor conducătorilor care au avut încredere în mine, staff-urilor medicale care m-au ajutat să trec mai uşor peste accidentări, team-managerilor şi ofiţerilor de presă. În mod special, echipei 'invizibile' din spatele echipei: bucătari, kit manageri, şoferi, staff-uri hoteliere şi de îngrijire a terenurilor. Fiecare dintre aceştia au făcut de neuitat fiecare moment al carierei mele.