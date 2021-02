Australian Open 2021. Simona Halep împotriva Serenei Williams. Când se joacă meciul de tenis între cele două sportive

Declarația Simonei Halep despre meciul de tenis cu Serena Williams: "Nu se poate compara cu niciuna dintre noi"

Simona Halep este prima româncă ajunsă în finala Wimbledon, unde a învins-o pe Serena Williams. Simona Halep a câștigat titlul la Wimbledon 2019, după ce a învins-o pe Serena Williams cu scor 6-2, 6-2, după doar 55 de minute de joc.

Simona Halep, locul 7 WTA, a câştigat turneulul de la Wimbledon, al doilea Grand Slam din carieră, după ce a învins-o, în finală, cu scorul de 6-2, 6-2, pe americanca Serena Williams, locul 10 WTA.

Citește și: Program meciuri Australian Open 2021. Când joacă românii din turneul de la Melbourne

Serena Williams a declarat, după înfrângerea suferită, că Simona Halep a jucat excepţional în finala de la Wimbledon şi a subliniat că merită toate felicitările pentru victoria obţinută: "A jucat excepţional, jos pălăria, felicit[ri pentru tot. Mă bucur de acest sport, îmi place să joc aici, echipa mea este minunată, mulţumesc pentru tot sprijinul", a declarat Williams după meci.

Ce spune Simona Halep despre meciul de tenis cu Serena Williams: ”E ceva diferit când joci împotriva cuiva care are 23 de titluri de Grand Slam în palmares. Este singura care a reușit asta, nu se poate compara cu niciuna dintre noi. Dar când intru pe teren, Serena este o adversară ca oricare alta. Mă concentrez asupra jocului meu, nu asupra celei pe care o înfrunt. Sunt obișnuită să joc împotriva Serenei, ne-am întâlnit de multe ori. Știu la ce să mă aștept. Voi încerca să-mi fac jocul și să am încredere în mine.

Finala de la Wimbledon a fost una din cele mai bune partide din viața mea, a fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Am simțit atunci fiecare minge jucată. Mental, nu e nicio diferență acum față de acea zi. Dar știu că niciun meci nu seamănă cu celălalt. M-am uitat la meciul Serenei cu Sabalenka, două jucătoare de mare forță, dar nu mă tem, am jucat des cu astfel de jucătoare, le-am bătut de multe ori. Mă bucur că am ajuns la victoria cu numărul 100, sper la cât mai multe. Trebuie să joc la cel mai înalt nivel ca să o înving pe Serena, mă aștept și la o dispută mai lungă”, a declarat Simona Halep la conferința de presă.