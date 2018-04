OFICIAL: Bayern a anunțat numele succesorului lui Jupp Heynckes pe banca tehnică. Niko Kovac, 3 ani la Munchen!

”Niko Kovac va fi noul antrenor al lui Bayern Munchen. Clubul nostru și Kovac au bătut palma pentru un contract pe trei ani, din 1 iulie 2018, până pe 30 iunie 2021. Niko a jucat pentru Bayern, cunoaște oamenii și structura clubului. Suntem convinși că e antrenorul perfect pentru viitorul acestei echipe”, a declarat Hasan Salihadmizic, directorul sportiv al nemţilor.

Press release: Niko Kovač to become head coach ahead of 2018/19 season ➡️ https://t.co/vmyAGfxn0S pic.twitter.com/6fCjLMWw8L