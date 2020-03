Benzema, rugat să se compare cu Giroud: Nu confundăm Formula 1 cu kartingul. Eu sunt Formula 1

Întrebat pe Instagram dacă Giroud are potenţial să fie în locul lui la naţionala Franţei, Benzema a răspuns: "Ştiţi ce? Voi răspunde tuturor şi o voi face rapid, băieţi. Nu confundăm Formula 1 cu kartingul. Şi sunt drăguţ. Eu ştiu că sunt Formula 1. El are cariera lui, face ce doreşte, dă golurile pe care le vrea. El este în colţul lui, eu sunt în al meu, nu mă gândesc la el. Apoi, dacă vorbim de stilul de joc, al lui convine mai mult echipei Franţei. E bine pentru că are jucători ca Mbappe şi Griezmann, care sunt rapizi şi care evoluează pe culoare sau întorc către vârful de atac. El, în faţă, pune presiune pe apărare, ceea ce le permite celorlalţi doi să se mişte mult şi să se remarce. El blochează şi asta merge. Apoi, asta nu e spectaculos, nu spui: Ce nebunie! Le place tuturor acest joc? Nu ştiu. Dar merge pentru echipa Franţei".

Benzema, 32 de ani, 81 de selecţii, 27 de goluri, nu a mai fost convocat la echipa naţională de antrenorul Didier Deschamps din 2015, după implicarea jucătorului echipei Real Madrid în scandalul Valbuena.

În noiembrie 2015, fostul internaţional francez Djibril Cisse şi alte trei persoane erau reţinuţi într-un caz de şantaj care îl viza pe Valbuena. Cisse i-ar fi cerut bani lui Valbuena pentru a nu da publicităţii o înregistrare video în care conaţionalul său apare în momente intime cu prietena sa. Ulterior, Cisse a fost eliberat şi exonerat de orice vină. Benzema era acuzat că ar fi fost intermediar între şantajişti şi Valbuena.

Giroud, 33 de ani, 97 de selecţii şi 39 de goluri, va termina în vară contractul cu Chelsea, iar înţelegerea nu-i va fi prelungită.