Bernadette Szocs – Mariam Alhodaby 4-3. Bernie e în turul 3, la Campionatul Mondial. Competiția e exclusiv în AntenaPLAY

După un prim set câștigat cu 11-8, Bernadette a revenit de la 9-6 și a salvat două mingi de set, înainte să se impună cu 13-11. În actul 3, Alhodaby a condus de la un capăt la celălalt și a închis la 8. Nici setul 4 nu a fost unul lejer pentru Bernie, care a fost condusă cu 6-2. A revenit însă și făcut 3-1 (11-7). Adversara ei a dus însă scorul la 3-2 (11-9). Szocs nu a reușit să evite decisivul, dar și-a revenit la timp, câștigând ultimul act, 11-6.

Andreea Dragoman – Ozge Yilmaz 4-0, în turul 2 al Campionatului Mondial! Competiţia e exclusiv în AntenaPLAY

Bernadette Szocs – Mariam Alhodaby 4-3

Acesta a fost primul meci dintre românca de 28 de ani și adversara ei cu cinci ani mai tânără. În turul al treilea, Bernie se va duela cu I-Ching Cheng, un meci mult mai greu, dacă ținem cont că jucătoarea din Taipei e numărul 17 mondial.

Bernadette Szocs este a treia româncă ajunsă în turul 3 la Campionatul Mondial 2023, după Andreea Dragoman și Eliza Samara.

Ce spunea Bernadette Szocs, înaintea CM 2023

Bernie e cea mai bună româncă a acestui moment, fiind pe locul 23 mondial. Ea a ajuns la Durban după un sezon excelent, care i-a adus victorii importante, Chen Xingtong şi de Jia Nan Yuan sunt cele două jucătoare pe care le-a învins la Macao.

„Sunt pregătită. Sper să aduc rezultatele pe care mi le doresc. Sunt pregătită pentru orice luptă. Îmi doresc foarte mult o medalie la mondiale, am visat la o medalie. Știu că nu este ușor, dar nu este nimic imposibil. O să dau totul din mine ca să reușesc să cuceresc o medalie. Am câștigat multe meciuri foarte importante, au fost printre cele mai bune meciuri din cariera mea. M-au ajutat să am o încredere mare în mine că pot și că nu sunt departe de asiatice.

Sunt pregătită psihic, fizic și tehnic. Sunt pregătită pentru lupta cu asiaticele. Doamne ajută să cuceresc o medalie și să le înving cum le-am învins în concursurile trecute”, a spus Bernie Szocs, pentru frtmromania.ro.

