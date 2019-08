Bianca Andreescu şi Rafael Nadal s-au retras de la turneul de la Cincinnati

Organizatorii turneului de la Cincinnati au anunţat că de la ediţia dim acest an a competiţiei s-au retras spaniolul Rafael Nadal, locul 2 ATP, şi sportiva canadiană Bianca Andreescu, numărul 14 WTA.

“Locul 2 mondial, Rafael Nadal, campionul nostru din 2013, s-a retras de la turneul de la Cincinnati din cauza oboselii. Şi Bianca Andreescu s-a retras, din cauza unei schimbări de program. Vă urăm amândurora tot ce este mai bun şi sperăm să vă vedem aici anul viitor”, au precizat organizatorii turneului pe Twitter.

World No.2 Rafael Nadal, our 2013 champion, has withdrawn from citing fatigue.



Bianca Andreescu has also withdrawn due to a change in schedule. We wish you both the best and hope to see you next year.

— Western & Southern Open (@CincyTennis)

Nadal şi Andreescu au câştigat duminică Rogers Cup, spaniolul la Montreal şi jucătoarea canadiană la Toronto.

La Cincinnati, Simona Halep, locul 4 WTA, va juca direct în turul doi.

