Biletul Zilei 17.04.2018. Trei meciuri spectacol de azi propun o cotă excelentă

Biletul Zilei 17.04.2018. Câștigător săptămâna trecută, Biletul ”spectacol” de luni a fost unul mai degrabă modest. Din cele patru meciuri propuse, numai două au ținut cu noi. Duelurile din Rusia și Olanda ne-au trădat cumplit.

Biletul Zilei 17.04.2018. Pentru această seară am ales să mizăm pe meciuri deschise, cu goluri de ambele părți. Pentru primul meci al zilei am mers în Eredivisie. Surprinzătoarea ”Lanternă” a campionatului Olandei, Twente, o echipă bună în ultimii ani, caută să prindă locurile de baraj, iar pentru asta are nevoie de victorie cu Zwolle. Riscul va aduce spații și, sperăm noi, multe goluri.

Biletul Zilei 17.04.2018. Din Olanda mergem în Serie B, acolo unde Ternana și Foggia promit un meci spectaculos. Avem la baza acestui ”GG” de aici istoria meciurilor directe. În 7 din ultimele 8 întâlniri dintre rivalele de azi am avut ”ambele marchează” bifat.

Biletul Zilei 17.04.2018. Cireașa de pe biletul zilei de azi vine din La Liga. De la 22:00, Barcelona, fără multe piese grele, joacă pe terenul celor de la Celta Vigo, într-un meci la care ”0-0” e interzis. Celta a marcat în 10 din ultimele 12 meciuri jucate acasă, iar contra Barcelonei are 9 goluri marcate în ultimele 3 meciuri pe Balaidos.

Biletul Zilei 17.04.2018: