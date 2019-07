Bogdan Andone: Nu a fost simplu deloc. Toţi jucătorii au făcut un joc bun, mă bucur pentru că s-au ajutat între ei

“Tot timpul primul meci din sezon nu este unul simplu, indiferent de adversar. Am încercat să ne impunem jocul, am reuşit în majoritatea timpului, dar nu a fost simplu deloc. Am alternat momente bune cu momente mai puţin bune. Am vorbit cu Florin (Tănase) zilele acestea mai mult, mă bucur foarte mult pentru el ca pentru toată echipa. Florin a avut astăzi o atitudine extraodinară de căpitan de echipă. Felicit echipa. Am ratat 3-4 situaţii enorme. Ne-am retras pe final şi am preferat să jucăm pe contraatac. Toşi jucătorii au făcut un joc bun. Mă bucur pentru că s-au ajutat între ei”, a spus Andone la Pro X.