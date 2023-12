Campionatele Europene de înot în bazin scurt 2023 sunt ACUM LIVE în AntenaPLAY! David Popovici, în finală cu ştafeta 4x50m mixt

Programul zilei a doua de la Campionatele Europene de înot în bazin scurt 2023, LIVE în AntenaPLAY.

Update: Sesiunea de dimineaţă s-a încheiat cu Vlad Stancu, în seria a doua de la 1500 de metri liber, proba sa preferată. David Popovici şi echipa de ştafetă de 4×50 metri mixt s-a calificat în finală. Finala va fi LIVE în AntenaPLAY în această seară, de la ora 19:45. Popovici nu va mai concura şi în finala de la 4×50 metri mixt, locul său urmând să fie luat de Patrick Dinu.

Potrivit as.ro, sesiunea de dimineaţă a început la 09:30 cu seriile din proba de 200 de metri spate. În această probă, pentru România a concurat Aissia Prisecariu, în seria a doua.

Update 11:15: Vlad Stancu (14:40.10) a încheiat pe locul 4, în timp ce Andrei Proca (15:12.67) a încheiat pe locul 6 seria la 1500 de metri liber masculin. Vlad Stancu s-a calificat în finală cu al optulea timp în serii.

Update 11:01: Nandor Nagy a încheiat pe locul 5 prima serie a probei de 1500 de metri liber, cu un timp de 15:94.93.

Update 10:40: Ştafeta României de 4×50 de metri mixt masculin s-a calificat în finală cu al cincilea timp. Finala va fi la ora 19:45.

Update 10:36: Ştafeta României la 4×50 de metri mixt formată din Andrei Ungur, Daniel Nicuşan, Denis Popescu şi David Popovici a încheiat pe locul al doilea prima serie, cu un timp de 1:35.10.

Update 10:25: Daniel Nicuşan a încheiat cu al 27-lea timp seriile probei de 100 de metri bras masculin, în timp ce Darius Coman a încheiat pe locul 28. Din nefericire, niciunul nu a reuşit să se califice în semifinale.

Update 10:17: Daniel Nicuşan a încheiat pe locul 7 seria a treia în proba de 100 de metri bras masculin, cu un timp de 1:00.20.

Update 10:15: Darius Coman, în vârstă de 16 ani, a câştigat seria a doua în proba de 100 de metri bras masculin, cu un timp de 1:00.22, un nou record personal.

Update 09:52: Din păcate, nici Dinu, nici Gergely nu au prins semifinala la 50 de metri liber

Update 09:49: Dinu pe 7, Gergely pe 9 la 50 de metri liber.

Update 09:48: Andrei Ungur a încheiat pe locul 5 seria la 50 de metri liber.

Update 09:43: Avem confirmarea! Aissia Prisecariu s-a calificat în semifinalele probei de 200 de metri spate! Românca a obţinut cel de al 16-lea timp! Mai jos, cursa româncei

Update 09:38: S-a încheiat cursa Aissiei Prisecariu! Românca s-a clasat pe locul 7 la 200 metri spate. Avem emoţii în privinţa calificării Aissiei în semifinale

Update 09:34: S-a încheiat prima cursă a zilei! Urmează emoţiile pentru Aissia Prisecariu, care concurează în proba de 200 de metri spate

Update 09:30: S-a dat startul celei de a doua zi de la Campionatele Europene de înot în bazin scurt!

Update 09:25: Totul este pregătit pentru a doua zi de la Campionatele Europene de înot în bazin scurt! Competiţia e LIVE în AntenaPLAY

Sesiunea de dimineaţă (de la ora 09:30)

200 de metri spate feminin – serii – Aissia Prisecariu (Seria 2 – ora 9:33)

50 de metri liber masculin – serii – Andrei Ungur (Seria 3 – ora 9:45), Patrick Dinu şi Mihai Gergely (Seria 4 – ora 9:47)

200 de metri fluture feminin – serii

100 de metri bras masculin – serii – Darius Coman (Seria 2 – 10:10) şi Daniel Nicusan (Seria 3 – ora 10:13)

100 de metri mixt feminin – serii

4×50 de metri mixt ştafetă – serii – Ştafeta României (Seria 1 – ora 10:29)

1500 de metri liber masculin – serii – Nandor Nagy (Seria 1 – ora 10:37), Vlad Stancu şi Andrei Proca (Seria 2 – ora 10:55)

Sesiunea de seară (de la ora 18:00)

50 de metri liber feminin – Finală

50 de metri spate masculin – Finală

100 de metri bras feminin – Finală

50 de metri liber masculin – Semifinală

200 de metri fluture feminin – Semifinală

100 de metri fluture masculin – Finală

800 de metri liber feminin – Finală

100 de metri bras masculin – Semifinală

200 de metri spate feminin – Semifinală

100 de metri mixt feminin – Semifinală

4×50 de metri mixt ştafetă masculină – Finală

Emoţiile vor fi mari în sesiunea de seară, care va începe de la ora 18:00. Diana Stiger va lupta pentru medalii în finala de 800 de metri liber. Diana Stiger s-a declarat extrem de fericită pentru performanţa obţinută la Europenele în bazin scurt, care se văd live în AntenaPLAY.

Sportiva speră ca în finală să obţină, de asemenea, un rezultat mare. Aceasta a mai dezvăluit că s-a simţit excelent în bazinul de la Otopeni, bazin pe care îl cunoaşte de la Campionatele Naţionale.

„Mă simt foarte bine, sunt foarte fericită pentru rezultatul pe care l-am făcut. Sper ca mâine, în finală, să merg mult mai bine şi să am un rezultat mult mai bun. Am avut câteva ore libere, am reuşit şi să mănânc. Încă de când eram mică, am văzut că merg mult mai bine la probleme mai lungi. Am început să antrenez partea asta mult mai mult. Nu mă aşteptam să mă calific, pentru că totuşi suntem la Campionatele pentru seniori şi încă sunt junior, de 15 ani. Dar mă bucur foarte tare, m-am simţit foarte bine, cunosc foarte bine bazinul de la Naţionale. Mă simt foarte bine, sunt foarte onorată că m-am calificat. Mă bucur foarte mult să văd campionii olimpici chiar în faţa ochilor mei, să concurez cu ei. (N.r. Care este obiectivul tău) Îmi doresc cât mai multe finale, să-mi îmbunătăţesc timpii. Şi de ce nu, sper şi la un record naţional, de care am fost foarte aproape la proba de 400 de m.”, a declarat Diana Stiger, într-un interviu pentru AntenaSport.

Lotul României pentru Campionatele Europene de înot în bazin scurt 2023

Lotul României pentru Campionatul European de înot în bazin scurt (25 m) pentru seniori, de la Otopeni, va fi alcătuit din următorii:

David Popovici, Vlad Stancu, Andrei Anghel, Diana Stigher, Ioana Știrbu, Patrick Dinu, Darius Coman, Robert Badea, Denis Popescu, Aissia Prisecariu, Andrei Ungur, Brigitta Vass, Mihai Gergely, Daniel Nicușan, Vlad Mihalache, Andrei Proca, Nandor Nagy, Maysa Rațiu, Anastasia Bako, Daria Silișteanu, Alexandru Stoica.

Antrenori: Adrian Rădulescu, Iulia Becheru, Andrei Pinticanu, Radu Claudiu, Răzvan Florea, Bogdan Stroe, Mircea Purcaru, Cătălin Ungur.

Antrenor federal: Silviu Anastase.

Campionatul European de înot în bazin scurt (25 m) pentru seniori, de la Otopeni este cea mai importantă competiție de înot a anului din Europa. Evenimentul este organizat de către Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, în colaborare cu European Aquatics, și va avea loc în perioada 5-10 decembrie 2023 în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni.