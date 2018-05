Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018! Loturile echipelor din Grupa A: Rusia, Egipt, Arabia Saudită și Uruguay + programul meciurilor

Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018 se apropie cu mare viteză, iar managerii celor 32 de naționale prezente la cea mai importantă competiție fotbalistică a planetei au anunțat deja loturile lărgite pentru turneul final. Există deja naționale care ai căror selecționeri au anunțat deja chiar loturile finale, deși până la startul Cupei Mondiale mai sunt câteva săptămâni și câteva amicale.

Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018. Astăzi vom prezenta grupa A a turneului final, una din care fac parte Rusia, Egipt, Arabia Saudită și Uruguay. La o primă vedere, putem spune, fără să contra-exagerăm, că aceasta este ”Grupa Vieții”. Toate echipele au șanse de calificare de aici, cu un plus pentru naționala lui Suarez, Cavani & co. Rusia, țara gazdă, Egiptul lui Salah și Arabia Saudită pot emite pretenții la locul secund.

RUSIA

Antrenor: Stanislav Cherchesov

Vedeta echipei: Fyodor Smolov

Cele mai bune performanțe la Cupa Mondială: faza grupelor în 1994, 2002, 2014 (Uniunea Sovietică a terminat pe locul 4 în 1966)

Cum s-au calificat la Campionatul Mondial: Rusia a intrat automat, din postura de gază și încearcă să își îmbunătățească evoluțiile modeste de la ultimele turnee finale. Nu au mai câștigat un meci la un turneu final de la Euro 2012, iar de la dispariția Uniunii Sovietice nu au trecut niciodată de faza grupelor la Mondiale.

Lotul provizoriu de 28 al Rusiei:

Portari: Igor Akinfeev (CSKA Moscova), Vladimir Gabulov (Club Brugge), Soslan Dzhanaev (Rubin Kazan), Andrey Lunev (Zenit St Petersburg);

Fundași: Vladimir Granat, Ruslan Kambolov, Fedor Kudryashov (Rubin Kazan), Ilya Kutepov (Spartak Moscova), Roman Neustadter (Fenerbahce), Konstantin Rausch (Dinamo Moscova), Andrey Semenov (Akhmat Grozny), Igor Smolnikov (Zenit St Petersburg), Mario Fernandes (CSKA Moscova);

Mijlocași: Yuri Gazinskiy (Krasnodar), Alexsandr Golovin, Alan Dzagoev (CSKA Moscova), Aleksandr Erokhin, Yuri Zhirkov, Daler Kuzyaev (Zenit St Petersburg), Roman Zobnin, Alexsandr Samedov (both Spartak Moscova), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moscova), Aleksandr Tashaev (Dinamo Moscova), Denis Cheryshev (Villarreal);

Atacanți: Artem Dzyuba (Arsenal Tula), Aleksey Miranchuk (Lokomotiv Moscova), Fedor Smolov (Krasnodar), Fedor Chalov (CSKA Moscova).

ARABIA SAUDITĂ

Antrenor: Edgardo Bauza

Vedeta echipei: Mohammad Al-Sahlawi

Cea mai bună performanță la Cupa Mondială: 16-imi de finală în 1994

Cum s-au calificat la Campionatul Mondial: După calificări succesive la Mondiale între 1994 și 2006, saudiții au ratat turneele din 2010 și 2014, iar acum revin la un CM după ce au câștigat o grupă cu Australia în zona Asia.

Lotul provizoriu de 28 al Arabiei Saudite:

Portari: Assaf Al-Qarny, Mohammed Al-Owais, Yasser Al-Musailem, Abdullah Al-Mayuf.

Fundași: Mansoor Al-Harbi, Yasser Al-Shahrani, Mohammed Al-Breik, Saeed Al-Mowalad, Motaz Hawsawi, Osama Hawsawi, Omar Hawsawi, Mohammed Jahfali, Ali Al-Bulaihi.

Mijlocași: Abdullah Al-Khaibari, Abdulmalek Al-Khaibri, Abdullah Otayf, Taiseer Al-Jassim, Houssain Al-Mogahwi, Salman Al-Faraj, Nawaf Al-Abed, Mohamed Kanno, Hattan Bahebri, Mohammed Al-Kwikbi, Salem Al-Dawsari, Yehya Al-Shehri.

Atacanți: Fahad Al-Muwallad, Mohammad Al-Sahlawi, Muhannad Assiri.

EGIPT

Antrenor: Hector Cuper

Vedeta echipei: Mohamed Salah

Cea mai bună performanță: Faza grupelor în 1934, 1990

Cum s-au calificat la Campionatul Mondial: Egiptul va fi prezentă pentru a 3-a oară la un Mondial, după ce și-a asigurat calificarea printr-o victorie în meciul cu Congo, unul decisiv din grupe.

Lotul provizoriu de 29 al Egiptului:

Portari: Essam El Hadary (Al Taawoun), Mohamed El-Shennawy (Al Ahly), Sherif Ekramy (Al Ahly), Mohamed Awad (Ismaily);

Fundași: Ahmed Fathi (Al Ahly), Saad Samir (Al Ahly), Ayman Ashraf (Al Ahly), Mahmoud Hamdy (Zamalek), Mohamed Abdel-Shafy (Al Fateh, Saudi Arabia) Ahmed Hegazi and Ali Gabr (both West Bromwich Albion), Ahmed Elmohamady (Aston Villa), Karim Hafez (RC Lens), Omar Gaber (Los Angeles FC), Amro Tarek (Orlando City);

Mijlocași: Tarek Hamed (Zamalek), Mahmoud Abdel Aziz (Zamalek), Shikabala (Al Raed), Abdallah Said (KuPS), Sam Morsy (Wigan Athletic), Mohamed Elneny (Arsenal), Kahraba (Al Ittihad), Ramadan Sobhi (Stoke City), Trezeguet (Kasimpasa), Amr Warda (Atromitos);

Atacanți: Marwan Mohsen (Al Ahly), Ahmed Gomaa (Al Masry), Kouka (SC Braga), Mohamed Salah (Liverpool)

URUGUAY

Antrenor: Oscar Tabarez

Vedeta echipei: Luis Suarez

Cea mai bună performanță: campioană în 1930, 1950

Cum s-au calificat la Campionatul Mondial: La ultimul Mondial, sud-americanii s-au evidențiat prin Luis Suarez și mușcătura sa asupra lui Giorgio Chiellini. Acum, Uruguay s-a calificat lejer din zona America de Sud și promite un turneu mare.

Lotul provizoriu de 26 al Uruguay-ului:

Portari: Fernando Muslera (Galatasaray), Martin Silva (Vasco da Gama), Martin Campana (Independiente)

Fundași: Diego Godin (Atletico Madrid), Sebastian Coates (Sporting), Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Maximiliano Pereira (Porto), Gaston Silva (Independiente), Martin Caceres (Lazio), Guillermo Varela (Penarol)

Mijlocași: Nahitan Nandez (Boca Juniors), Lucas Torreira (Sampdoria), Matias Vecino (Inter Milan), Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Juventus), Carlos Sanchez (Monterrey), Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro), Diego Laxalt (Genoa), Cristian Rodriguez (Penarol), Jonathan Urretaviscaya (Monterrey), Nicolas Lodeiro (Seattle Sounders), Gaston Ramirez (Sampdoria)

Atacanți: Cristhian Stuani (Girona), Maximiliano Gomez (Celta Vigo), Edinson Cavani (PSG), Luis Suarez (Barcelona)

Programul meciurilor din Grupa A: