Catalonia plânge: Andres Iniesta a spus adio celor de la Barcelona. Legenda catalanilor a izbucnit în lacrimi la conferința de presă

Într-o conferință de presă susținută în această după amiază, Iniesta a făcut anunțul crunt pentru colegi, fani și conducătorii clubului: ”Acesta este ultimul meu sezon la Barcelona”, a spus legenda catalană.

🔊 Andrés Iniesta: "This is my last season here" Your legacy is infinite. #infinit8Iniesta pic.twitter.com/2ZBQxjyVFv

Cu ochii plini de lacrimi, Iniesta a continuat:

”A fost o decizie foarte greu de luat. Barcelona este cel mai bun club din lume care mi-a oferit totul.Este o zi foarte dificilă pentru mine. Am petrecut la Barcelona toată viața mea și este greu să mă despart de locul care mi-a fost casă atâția ani.

Aș dori să mulțumesc clubului și celor de la ”La Masia” pentru că lor le datorez ceea ce am ajuns azi.Am dat tot ce am avut mai bun şi înțeleg că în viitor nu aș mai fi putut să dau totul la același nivel, din punct de vedere fizic şi mental. Am vrut să plec simțindu-mă util, important şi titluar. Și vreau să păstrez emoțiile pozitive trăite în toți aceşti ani.

Mulțumesc tuturor. Mulțumesc colegilor, colectivului tehnic, celor din afara echipei...

După 22 de ani de când am venit la Barcelona sunt alături de cea mai specială persoană întâlnită vreodată..soția mea.

Barcelona va fi bună și fără mine. Viața merge înainte....”

Întrebat dacă a fost convins de cineva să rămână, Iniesta a spus: ”Am vorbit cu multe persoane, din conducere, colegi, cu Mister Valverde...nu era nevoie să-mi spună că doresc să rămân. Știam asta. Decizia de a pleca am luat-o deja.”

Iată cel mai emoționant moment al zilei, unul în care toată lumea prezentă la conferință a izbucnit în lacrimi.

Întrebat despre perioada petrecută alături de Lionel Messi, Iniesta a declarat: ”Pentru mine a fost o onoare și un privilegiu să joc atâtea meciuri alături de Leo Messi pentru că nimeni în lume nu e ca el. A fost magic.”

Andrés Iniesta: "For me, it's been an honour and a privilege to play in so many games with Leo Messi because there is no one quite like him. It's been magic."#UCL #GraciasIniesta pic.twitter.com/XZj1H482GM