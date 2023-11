Cazul care îi dă speranțe Simonei Halep. Suspendare ridicată pentru campioana mondială Norah Jeruto

O suspendare ridicată pentru o campioană mondială îi dă speranțe Simonei Halep. Tribunalul disciplinar al Unităţii pentru Integritatea Atletismului (AIU) a decis ridicarea suspendării pentru dopaj în cazul atletei originare din Kenya, Norah Jeruto. Cât de similare sunt cele două cazuri!

În vârstă de 28 de ani, Norah Jeruto a fost suspectată de utilizarea unei substanţe sau a unei metode interzise, detectată prin intermediul paşaportului său biologic. Ridicarea suspendării sale are efect imediat, a precizat AIU, potrivit nbcsports.com și ziare.com.

Atleta originară din Kenya, dar care concurează pentru Kazahstan, este campioană mondială la 3.000 m obstacole în anul 2022 și a fost suspendată provizoriu de AIU în aprilie, însă tribunalul disciplinar al AIU a stabilit că acuzaţiile nu au fost dovedite, potrivit surselor citate mai sus.

Ridicarea suspendării în cazul atletei Norah Jeruto îi dă speranțe Simonei Halep

Cazul este asemănător cu cel al Simonei Halep, care speră la o decizie similară a tribunalului independent.

Simona Halep a depus apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS-CAS) de la Lausanne, împotriva suspendării sale de patru ani pentru dopaj, a anunţat pe 24 octombrie, Curtea elveţiană:

„Tribunalul de Arbitraj Sportive (TAS-CAS) a înregistrat apelul depus de jucătoarea română de tenis Simona Halep împotriva deciziei luate de tribunalul Agenţiei Internaţionale pentru Integritatea Tenisului (ITIA) pe 22 septembrie, în care a fost găsită vinovată de încălcarea unor reguli antidoping şi sancţionată cu o perioadă de ineligibilitate de patru ani, începând cu 7 octombrie 2022 şi cu descalificarea rezultatelor obţinute în perioada 29 august 2022 – 7 octombrie 2022, inclusiv retragerea oricăror medalii, titluri, puncte şi premii în bani.”, se arată în comunicatul TAS, citat de sursele menționate mai sus.

Patrick Mouratoglou își asumă vina în cazul de dopaj al Simonei Halep: „I-am propus să ia colagen, care s-a întâmplat să fie contaminat”

Antrenorul francez de tenis, Patrick Mouratoglou, a recunoscut, vineri, într-un interviu publicat pe contul personal de Instagram că este responsabil pentru situația Simonei Halep, depistată pozitiv la un test antidoping, anul trecut la US Open, și suspendată de mai bine de un an:

„Am încredere în ceea ce se va întâmpla la apelul Simonei la TAS, pentru că este un tribunal independent. Am reușit să stabilim de unde provine contaminarea. I-am propus să ia colagen, i-am adus colagen de la această companie, care s-a întâmplat să fie contaminat. Nu aveam cum să știm, dar mă simt responsabil pentru ce s-a întâmplat, pentru că este echipa mea. Deci, practic eu i-am adus acest colagen. Am făcut toate testele pentru a putea stabili că este vorba despre o contaminare. Am mare încredere că acest tribunal independent va admite faptul că Simona nu s-a dopat niciodată, este o victimă și trebuie să revină pe terenul de tenis și să concureze cât mai curând posibil.”, a precizat antrenorul, citat de observatornews.ro.

„Mi-a deschis ochii asupra faptului că orice atlet se poate contamina chiar mâine, pentru că, aparent, asta se întâmplă tot mai des. Produse care se presupune că ar trebui să fie curate se întâmplă să fie contaminate. Vorbim despre nivele extrem de scăzute de ceva. Și, când spun extrem de scăzute, sunt extrem de scăzute, deci cu efect zero. Dar, întâmplător, ai în sistem ceva ce nu ar trebui să fie acolo și care te scoate pozitiv la un test antidoping. Și asta e teribil, pentru că ești complet inocent, reputația ta este afectată și trebuie să faci față faptului că numele tău e amestecat în doping, chiar dacă nu ai avut de face cu dopingul. Cariera ta este stopată pentru o perioadă de timp extrem de scurtă. Îți poate afecta toată cariera, îți afectează reputația, dintr-un motiv incorect, pentru că nu ai făcut nimic greșit.”, a mai adăugat antrenorul francez.

