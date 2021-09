Ce a publicat Simona Halep înainte cu câteva ore de cununia civilă. Tenismena a transmis un mesaj pe rețelele sociale

Simona Halep și Toni Iuruc se pregătesc din plin să spună "Da" în fața ofițerului de stare civilă astăzi, 15 septembrie 2021. Cei doi așteaptă cu nerăbdare marele moment care va avea loc în Constanţa, de la ora 16.00.

La eveniment sunt invitate 300 de persoane, iar petrecerea va avea loc într-un club din Mamaia. Cu câteva ore înainte de starea civilă, tenismena a publicat un mesaj emoționat pe contul său de Instagram.

Ce a transmis Simona Halep pe rețelele sociale, la doar câteva ore înainte de nuntă

Înainte cu câteva ore de a se căsători cu Toni Iuruc, Simona Halep a publicat în mediul online un mesaj motovațional. Aceasta și-a suprins prietenii virtuali cu un citat senzațional al scriitorului Mark Twain.

Citește și: Cum se va numi Simona Halep după cununia cu Toni Iuruc. Va încălca o regulă nescrisă a tradițiilor machedonești

"Dă şansa fiecărei zile să fie cea mai frumoasă din viaţa ta", este mesajul sportivei. Prin intermediul footgrafiei și a mesajului, tenismena a ținut neapărat să ureze tuturor o zi frumoasă, așa cum este a ei.

Mesajul său nu a putut să treacă neobservat. Mai mult decât atât, postarea a strâns mai bine de 9 mii de like-uri și o mulțime de reacții pozitive din partea internauților.

"Astazi chiar va fi cea mai frumoasă zi din viața ta! Acesta este cel mai frumos trofeu de Grand Slam: iubirea. Să fiți fericiți, Simo și Toni, să vă iubiți mereu, să vă respectați și să aveți grijă de iubirea voastră, astfel încât, peste muuulți ani, povestea să se încheie cu "...și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți".❤️", "Să fie într-un ceas bun, Simona! Vă îmbrățișez! 🤗🤗🤗" sau "Abia aștept să te văd mireasă", au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să transmită gânduri bune și urări.

Cum a fost cerută Simona Halep în căsătorie de Toni Iuruc

Simona Halep a fost cerută în căsătorie la începutul lunii iunie, iar momentul a fost unul extrem de deosebit și plin de emoție. Tenismena a povestit în cadrul unei conferințe de presă cum a decurs cererea.

Citește și: Simona Halep și-a deschis o nouă afacere. Ce business are în locul fostei cafenele din Constanța

„E foarte frumos (n.r. - inelul de logodnă) și-l port cu mândrie și cu plăcere. A fost un moment deosebit! În trecut ziceam că o să fie un moment mai banal, așa, dar nu a fost deloc așa. Impactul a fost mare, am fost emoționată și mă bucur foarte mult să-l am pe Toni alături de mine. Am plecat la un drum frumos. Da, așa este, ne-am logodit! Mă bucur pentru că am făcut pasul deja, este un moment foarte foarte frumos din viața mea”, a declarat Simona Halep, potrivit AS.ro.

„Așa am zis?. Îmi doresc, așa să fie! După ce voi mai lua un Grand Slam, da, fac și un copil”, a mai adăugat ea, după ce a fost întrebată despre dorința de a avea un copil.

În prezent, Simona Halep și Toni Iuruc trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, motiv pentru care își doresc să își unească și destinele.