Cum se va numi Simona Halep după cununia cu Toni Iuruc. Va încălca o regulă nescrisă a tradițiilor machedonești

"Este cununia civilă, se întocmesc actele. Ăsta este evenimentul. Nu am emoții pentru că deja se știe, deci sunt niște formalități. Emoțiile au trecut", spunea Stere Halep, tatăl sportivei, în urmă cu câteva zile.

Vestea că Simona Halep și Toni Iuruc se vor cununa pe 15 septembrie 2021 a fost dată de Ilie Năstase, din greșeală, și a fost confirmată ulterior de familia sportivei.

Cum se va numi Simona Halep după căsătoria cu Toni Iuruc

Tenismena Simona Halep va încălca însă o regulă nescrisă a tradițiilor machedonești, aceea ca soția să poarte în totalitate numele soțului, Toni Iuruc.

Astfel, Simona Halep își va păstra și actualul nume, scrie Ziare.com, care citează o sursă apropiată cuplului. Astfel, tenismena se va numi Simona Halep - Iuruc.

Câți invițati vor avea Simona Halep și Toni Iuruc la petrecerea de după cununia civilă

Conform sursei citate anterior, petrecerea, care se va ține după cununia civilă de pe 15 septembrie, va avea loc la clubul Fratelli din Mamaia.

Simona Halep și Toni Iuruc au invitat 300 de persoane la cununia civilă, printre care și pe Klaus Iohannis, care este invitatul de onoare.

Cum a fost cerută Simona Halep în căsătorie

Simona Halep a povestit, într-o conferință de presă, cum a fost cerută în căsătorie de iubitul său, Toni Iuruc. Sportiva a descris momentul cererii în căsătorie ca fiind ”deosebit”.

„E foarte frumos (n.r. - inelul de logodnă) și-l port cu mândrie și cu plăcere. A fost un moment deosebit! În trecut ziceam că o să fie un moment mai banal, așa, dar nu a fost deloc așa. Impactul a fost mare, am fost emoționată și mă bucur foarte mult să-l am pe Toni alături de mine. Am plecat la un drum frumos. Da, așa este, ne-am logodit! Mă bucur pentru că am făcut pasul deja, este un moment foarte foarte frumos din viața mea”, a declarat Simona Halep.

