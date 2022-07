Ce a spus fosta spadasină Ana Maria Popescu despre premiul în bani primit de David Popovici de la Guvern: „S-a creat un precedent”

Ana Maria Popescu, care s-a retras din activitate la finalul anului 2021, a vorbit despre perfromanța lui David Popovici, dar și despre decizia guvernanților de a-l premia din Fondul de Rezervă al Guvernului. Ana Maria Popoescu, fostă Ana Maria Brânză, a spus că Guvernul a creat acum un precedent.

„Ce a făcut David nu mai are sens să discutăm. Au curs râuri de cerneală, e minunat. Suma putea să fie și dublă, putea să mai aibă și un zero în plus, nu contează. Ideea e că s-a creat un precedent”, a spus fosta spadasină, potrivit GSP.

Ce a spus Ana Maria Popoescu despre premiul în bani primit de la Guvern de David Popovici

Ana Maria Popescu a declarat că Guvernul ar fi trebuit să precizeze de la început că premiul în bani este pentru performanța lui David Popovici de a deveni primul înotător din ultimii 47 de ani care obține două medalii de aur la același campionat mondial.

„Dacă s-ar fi comunicat înainte că această premiere este pentru cele două titluri și pentru că David a reușit să bată un record vechi de 50 de ani, atunci restrângeai aria.

Sunt foarte curioasă acum ce s-ar întâmpla dacă la un alt sport un sportiv va veni iar cu două medalii de aur, pentru că acum încep competițiile de obiectiv la sporturile olimpice, Campionate Europene, Campionate Mondiale.

Ana Maria Popoescu consideră că pe lângă premiul pentru sportiv, Guvernul ar fi trebuit să suplimenteze bugetul Federației Române de Natație.

Mi-aș fi dorit tare mult ca, pe lângă această sumă, să vină cineva să spună «OK, ăștia sunt banii pentru David, dar venim și suplimentăm bugetul Federației Române de Natație și Pentatlon pentru un proiect». Abia atunci făceai ceva pentru sport”, a mai spus Ana Maria Popescu.

David Popovici a câștigat două medalii de aur la Campionatul Mondial de la Budapesta

David Popovici a câștigat miercuri medalia de aur la 100 metri liber la Campionatul Mondial de Natație cu 47.58 secunde, față de 47.64 secunde – Maxime Grousset (Franța) care a obținut locul secund. De asemenea,, David Popovici a câștigat aurul și la proba de 200 de metri liber.

„Vă iubesc pe toți și mulțumesc pentru că v-ați uitat la cursă!”, a spus David Popovici, imediat după a doua victorie.

”Sportul e cel mai bun ambasador și o populație educată în această direcție e o societate care poate răzbate și în alte direcții. Sunt un puști care înoată repede, un tip banal capabil să facă lucruri extraordinare și să îi inspire pe alții”, a mai transmis David Popovici.

Înainte de 2022, România a mai obţinut doar de două ori în istorie aurul mondial la nataţie: Tamara Costache (1986 - 50 m liber) şi Diana Mocanu (2001 - 200 m spate).

David Popvovici a devenit al doilea înotător din toate timpurile care reușește să câștige aur la probele 100 și 200 m liber la aceeași ediție după americanul Jim Montgomery, care a reușit acest lucru în 1973, la prima ediție a Campionatelor Mondiale de la Belgrad.

David Popovici este sportiv la CS Dinamo, iar ca salariu primește 7.000 de euro.

