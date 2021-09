Cum a arătat Simona Halep în ziua cununiei cu Toni Iuruc. Sportiva a strălucit într-o rochie superbă

Simona Halep și Toni Iuruc au decis să-și unească destinele după o relație care a durat mai bine de doi ani. Cei doi s-au logodit în 2021 și tenismena a povestit cum a decurs cererea în căsătorie.

„E foarte frumos (n.r. - inelul de logodnă) și-l port cu mândrie și cu plăcere. A fost un moment deosebit! În trecut ziceam că o să fie un moment mai banal, așa, dar nu a fost deloc așa. Impactul a fost mare, am fost emoționată și mă bucur foarte mult să-l am pe Toni alături de mine. Am plecat la un drum frumos. Da, așa este, ne-am logodit! Mă bucur pentru că am făcut pasul deja, este un moment foarte foarte frumos din viața mea”, a declarat Simona Halep în cadrul unei conferințe de presă.

Cum a arătat Simona Halep în ziua cununiei cu Toni Iuruc

Simona Halep a impresionat prin eleganță și simplitate în ziua cununiei civile cu Toni Iuruc. În stilul caracteristic, campioana noastră a ales o rochie crem, cu partea de sus transparentă. Ținuta, cu mâneci trei sferturi, cobora cu o fustă plisată în aceeași nuanță.

Pentru ziua ei specială, Simona Halep și-a prins părul și a optat pentru o coafură simplă, cu două bucle lăsate libere în partea din față.

Și machiajul a fost în aceeași manieră, ales perfect pentru a completa imaginea unei mirese superbe. În nuanțe nude și cu un gloss transparent, Simona pare să se simtă minunat în ziua în care va deveni doamna Halep-Iuruc.

Cum se va numi Simona Halep după căsătoria cu Toni Iuruc

Tenismena Simona Halep va încălca însă o regulă nescrisă a tradițiilor machedonești, aceea ca soția să poarte în totalitate numele soțului, Toni Iuruc.

Astfel, Simona Halep își va păstra și actualul nume, scrie Ziare.com, care citează o sursă apropiată cuplului. Astfel, tenismena se va numi Simona Halep - Iuruc.

Unde s-au cunoscut Toni Iuruc și Simona Halep

Simona Halep și Toni Iuruc s-au cunoscut în clubul Fratelli, iar apropiații celor doi spun că a fost dragoste la prima vedere.

Tinerii s-au afișat împreună la turneul de la Wimbledon, din 2019, atunci când Simona a câștigat trofeul.

Toni Iuruc a apărut în fotografiile făcute și la Dineului Campionilor de la Londra, eveniment desfășurat în seara zilei de 13 iulie.

