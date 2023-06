Ce face David Popovici după fiecare concurs. Care e secretul campionului mondial pentru a face performanță

David Popovici a câștigat, din nou, două medalii de aur, în acest weekend, în proba de 100 de metri liber și în cea de fluture, la Cupa României. Deși a declarat că a privit competiția de la Otopeni ca pe un antrenament, întotătorul român a dat tot ce a avut mai bun. De asemenea, chiar dacă nu pune presiune asupra sa, el are o rutină destul de clară după fiecare copetiție.

Ce face David Popovici după fiecare competiție de înot, indiferent de rezultat

„A fost o cursă OK, potrivită stadiului în care ne aflăm. Nu aveam absolut nicio așteptare. Sunt mulțumit că am coborât sub 48 de secunde. În curând, dacă nu mă înșel, o să obțin cele mai multe curse de 100m încheiate în mai puțin de 48 de secunde. Le adun acolo. Singurul target era să înot cât de repede pot. Atât de repede am putut în după-amiaza asta, e perfect, e OK”, a declarat David Popovici, după ce a obținut două medialii de aur la Cupa României.

În continuare, el se pregătește pentru Trofeo Sette Colli, de la Roma, dar și pentru Campionatele Mondiale din Japonia, care încep la jumătatea lunii iulie. David Popovici a vorbit, fără rețineri, despre cum vede el aceste competiții.

„Mă reîntorc la Roma pentru un concurs important. Abia aștept, pentru că am amintiri frumoase. O să intru la 100m și 200m liber sigur. Acolo am așteptări un pic mai ridicate. Am doar două concursuri importante vara aceasta, la Roma și, mai ales, Mondialele.

Cupa României a fost numai de verificare. La Roma va fi tot de verificare, plus încă un pic mai mult efort. Nu mă gândesc la un record mondial, nici când l-am făcut pe acela nu m-am gândit. Ideea e să fii consecvent, să ai răbdare, să lucrezi la detalii în fiecare zi și, când te aștepți mai puțin, se va întâmpla”.

Chiar dacă pentru mulți pare că înotătorul român are talentul în sânge și nu depune mult efort pentru aceste performanțe, acesta a dezvăluit că „fiecare cursă doare”.

„Dacă nu doare, ai făcut ceva greșit. Vă spun ce fac după concursuri. Mă duc și înot aproximativ 1.000 de metri”, a dezvăluit acesta.

„Bine, asta după ce mă duc puțin și la copiii care mă așteaptă pentru poze. Poate stretching, poate și masaj. Și încerc să mănânc și să dorm cât mai bine. Cred că partea cu pozele e mai obositoare. Dar, atunci când sunt copii, parcă nu e atât de obositor. Și pentru ei fac ceea ce fac”, a mai precizat băiatul de aur al natației.

