Cele mai tari 25 de imagini de la Campionatul Mondial din Rusia! În rolurile principale: Ronaldo, Messi, Putin, Kolinda și mulți alții

După 64 de meciuri, 169 de goluri, 50,000 de pase, 12 autogoluri și multe, multe surprize, Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia 2018 s-a încheiat cu Franța încoronată campioană! Privind la general, putem spune că am avut un turneu final cu de toate. L-am început pe 14 iunie cu o ”manita” în Rusia - Arabia Saudită și l-am terminat duminică, 15 iulie, cu un Franța-Croația 4-2.

Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia 2018 a oferit o serie de momente și imagini care vor rămâne o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp în memoria fanilor. Am selectat câteva dintre cele care ne-au atras atenția.

1. Rusia şi Arabia Saudită au deschis balul Campionatului Mondial din 2018, într-un meci contând în grupa A. Momentul a însemnat şi o întâlnire între preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, şi Prinţul Coroanei Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, cei doi oferind un moment amuzant în loja stadionului Luzhniki.

Iată momentul ”Asta e, ce să-i faci?” oferit de cei doi oficiali, ”arbitrați” de Giani Infantino.

2. Ziua a doua de la Cupa Mondială ne-a adus un Spania-Portugalia 3-3, cu Cristiano Ronaldo one-man-show! Golul său din lovitură liberă, pentru 3-3, va rămâne în memoria tuturor.

3. În același meci, același Ronaldo pare ajutat de o mașină din panourile publicitare să-l învingă pe De Gea.

Guys, I’ve figured it out. The car knocks the ball out of his hands. pic.twitter.com/Yszpz9qIJM — Dan Critchlow (@afcDW) 15 iunie 2018

4. De la reușita lui Ronaldo, Cupa Mondială s-a mutat la ”Oscarul” câștigat de actorul brazilian Neymar Junior. În meciul cu Elveția, starul lui PSG și-a început prestația scenică. Zero fotbalistic, de nota 10 ca evoluție actoricească. Iată cum l-au luat la unșpe metri oamenii online-ului...

5. Priveliștea deosebită de la meciul Uruguay - Egipt, jucat pe ciudata arenă din Ekaterinburg, unde o tribună de 12,000 de locuri e mai ...”în afară”

6. Hențul lui Umtiti din meciul cu Australia a fost ironizat superb de internauți.

7. În ultima secundă a meciului cu Suedia, Toni Kroos înscrie superb pentru speranțele nemților. Avea să fie un gol fără valoare, ulterior.

8. Pijamale ? Nu, sunt sud-coreeni la un antrenament.

9. Momentele halucinante cu Maradona în timpul meciului Argentina - Nigeria.

10. Isco, salvând o păsărică neajutorată în timpul meciului cu Iran.

11. Heung-min Son înscrie cu poarta goală pentru 2-0 în meciul cu campioana en-titre de la acel moment al competiției, Germania, pe care o trimite acasă.

12. Cristiano Ronaldo, surprins urlând la arbitrul Cesar Arturo în timpul meciului Portugalia - Uruguay.

13. Tot atunci, Ronaldo oferă și un moment superb, când îl ajută pe Cavani, accidentat, să părăsească terenul.

14. Retragerea legendei Iniesta de la națională, după meciul rușinos pierdut de Spania cu Rusia.

15. Aruncarea ”genială” a lui Milad Mohammadi în meciul cu Spania

And now,

Milad Mohammadi's legendary late-game throw-in, but with sound effects from Sonic the Hedgehog 3#IRNESP #WorldCup #MiladMohammadi pic.twitter.com/W9vjSKUbn6 — Samuel Arbour (@KitsuneHawk) 21 iunie 2018

16. Zidane și Materazzi ? Nu! Neymar și Gonzales în Brazilia - Costa Rica.

17. Panama a pierdut 1-6 cu Anglia, însă golul de onoare e sărbătorit ca o cupă mondială de echipa dinamovistului Penedo

18. Sătul de aiurelile lui Sampaoli, Messi preia frâiele și conduce echipa

19. Belgianul Michy Batshuayi își rupe fața cu o auto-accidentare de cascadaorii râsului

21. Pavard egalează în meciul Argentina-Franța, la 2-2, și ”Cocoșii” revin în meci și în turneu.

22. Forograful Yuri Cortez, ”călcat” de bucuria croaților din meciul cu Anglia.

23. Ploua infernal/Și noi tot premiam...numai Putin era salvat de umbrelă!

24. Kolinda Kitarovic, cea mai jucătoare dintre oficialii prezenți la Cupa Mondială, sărbătorind victoria cu Rusia

25. S-a apropiat de Kolinda și Macron, în finala de dunminică

THE END - Franța, noua campioană Mondială!

foto: Twitter, Telegraph, fifa.com.