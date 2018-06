Campionatul Mondial Rusia 2018! Final la cartonaș în grupa H. Japonia și Senegal, departajate de criteriul fair-play. Columbia, cea mai bună din grupă

Marea pierzătoare a grupei H este Senegalul lui Aliou Cisse. Africanii au început turneul final cu o victorie, 2-1 cu Polonia, au continuat cu un egal, 2-2 cu Japonia, iar azi, când aveau nevoie de un punct pentru calificarea matematică, au pierdut, scor 0-1, cu Columbia.

În celălalt meci al grupei, Japonia trebuia să nu piardă cu Polonia pentru a nu tremura sau, dacă pierdea, să se bazeze și pe un eșec al Senegalului cu 0-1. Și eșecul a venit. Africanii au pierdut, iar Japonia s-a calificat în ”optimi”.

Japonia și Senegal: 4 puncte, golaveraj 4-4. Le-a despărțit criteriul ”fair-play”

La 0-1 în Japonia - Polonia și 0-1 în Senegal - Columbia 0-1, toată lumea a început să numere cartonașele primite de japonezi și africani de-a lungul turneului. Acesta era cel de-al treilea criteriu de departajare, după meciurile directe (2-2) și golaveraj (4-4).

😳 Senegal are the first side in #WorldCup history to be eliminated on Fair Play Points.



🇯🇵 Japan - 4 Yellow Cards

🇸🇳 Senegal - 6 Yellow Cards



😱 Wow. pic.twitter.com/AlgMh4jQNK