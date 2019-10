CNCD s-a autosesizat în cazul incidentului dintre Bancu şi De Nooijer

Consiliul Naţional pentru Combaterea discriminării (CNCD) s-a autosesizat în cazul incidentului de la meciul Universitatea Craiova - FC Viitorul, când Nicuşor Bancu i-ar fi adresat insulte rasiste lui Bradley de Nooijer.

"Astăzi s-a dispus autosesizare!", a scris preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, Asztalos Csaba, pe Facebook, el distribuind un articol în acest sens.

Fotbalistul Universităţii Craiova, Nicuşor Bancu, l-ar fi înjurat pe jucătorul de la FC Viitorul Bradley De Nooijer, la meciul de luni seară.

"Când voiam să intru în vestiar am fost oprit de arbitrul de centru şi mi-a spus că sunt eliminat pentru că aş fi adus injurii arbitrului de tuşă. A fost o altercaţe şi Bancu i-a spus lui Bradley De Noojier: Du-te în aia mă-tii de negru împuţit! I-am spus arbitrului că nu e nomral să se întâmple aşa ceva. Iar la pauză, centralul mi-a spus că domnul Şovre i-a spus că i-am adus injurii. Nu pot să înţeleg, sunt un antrenor coleric", a declarat antrenorul FC Viitorul, Cătălin Anghel.

Jucătorul Nicuşor Bancu a afirmat că nu ţine minte nimic, dar şi-a cerut scuze: "Nu cred că am spus aşa ceva. A fost un clinci ca la fotbal, m-am băgat, au fost înjurături, dar nu cred că a fost aşa ceva. Dacă am greşit, îmi cer scuze, dar am fost puţin nervos şi poate de asta am zis ceva".

