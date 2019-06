Florinel Coman, după victoria Romania - Anglia 402: ”În ultimele minute am reușit să marcăm două goluri. N-am trăit niciodată așa ceva! Am muncit mult!” Vezi VIDEO cu golul lui Coman

“A fost un meci foarte greu, din fericire am reuşit să câştigăm. A fost un meci cu intensitate foarte mare, dar ne bucurăm că am reuşit să ieşim cu capul sus. Am simţit că suntem împinşi de la spate de public. N-am trăit niciodată aşa ceva. În ultimele minute am reuşit să marcăm două goluri, vă daţi seama…. N-am trăit niciodată aşa ceva. Am muncit mult şi a venit timpul să fim răsplătiţi. A fost o seară fantastică pentru noi, trebuie să ne bucurăm, dar ne mâine ne gândim la meciul cu Franţa”, a spus Coman la TVR.