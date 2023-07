Constantin Popovici și Cătălin Preda, locurile 1 și 2 după primele două sărituri în proba de sărituri în apă de la mare înălțime

Constantin Popovici și Cătălin Preda au început cu dreptul concursul de high-diving (sărituri în apă de la 27 m) din cadrul Campionatelor Mondiale de Înot de la Fukuoka. După primele două sărituri, Popovici se află pe prima poziție a clasamentului, cu un total de 232.20 puncte, iar Preda ocupă locul al doilea, cu 207.60 puncte.

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY