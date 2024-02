Cum a reacționat profesoara de istorie care și-a învoit elevul pentru a ajunge la meciul Oțelului. Povestea din spatele imaginii

O profesoară de istorie din Galați și-a învoit elevul pentru a fi prezent în galeria Oțelului. Puștiul a scris pe o foaie „Doamna de istorie m-a învoit”, iar mesajul acestuia a devenit viral. Profesoara a vorbit pentru AntenaSport despre cerința băiatului.

Profesoara de istorie din Galați a vorbit la Antena Sport despre situația care a dus la imaginea virală. Adina Guţu, „doamna de istorie”, a explicat că elevul i-a cerut să îl învoiască de la finalul orei pentru a ajunge în timp util la meciul echipei sale preferate, porivit as.ro.

Profesoara a spus că i-a cerut elevului să-i dea o dovadă că merge la meci și așa a apărut mesajul care i-a înduioșat pe toți cei prezenți la meci, iar mai apoi pe cei care au văzut fotografia postată pe rețelele sociale.

Profesoara a povestit despre tânărul suporter că este un elev isteț, care învață bine și își face temele.

„Eu i-am zis să scrie pe o hârtie. Am făcut o glumă, dar am vorbit şi serios să văd dacă într-adevăr se duce la meci. Doar m-a rugat să îl învoiesc 10 minute, să plece mai devreme de finalul orei. I-am zis cu o condiţie, să văd dovada. M-am gândit pentru o secundă că o să ajungă pe reţelele de socializare, dar cine să îi facă poză?! O să mai vedem dacă îi mai dau voie. Anul trecut am fost în ultima dată la Oţelul şi mi-a plăcut foarte mult atmosfera. El a fost la oră, nu e ca şi cum l-am învoit toată ora.

Profesoara a fost cea care i-a cerut să scrie pe o hârtie că l-a învoit de la oră pentru a merge la meci și spune că s-a amuzat copios când a văzut că puștiul chiar a făcut acest gest.

„Am apreciat sinceritatea şi entuziasmul lui. Plus că s-a ţinut de cuvânt. M-a amuzat copios situaţia”, a spus Adina Guţu în exclusivitate pentru AntenaSport, profesoara de istorie care şi-a învoit elevul pentru a merge la meciul Oţelului.

„El este un băiat foarte isteţ şi sârguincios, îşi face fişele de lucru, învaţă bine. Nu îmi fac probleme. Eu sunt în primul an la ei la clasă„, a spus Adina Guţu, potrivit as.ro.

SC Oțelul Galați a transmis un mesaj pentru profesoara care l-a învoit pe micuțul suporter:

„Istoria o trăim la fiecare meci al Oțelului, și noi îi mulțumim doamnei!”, se arată pe pagina oficială a echipei de fotbal.

