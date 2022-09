David Popovici a cucerit medalia de aur la proba de 200 de metri liber a Campionatului Mondial de înot pentru juniori de la Lima

Înotătorul român a cucerit în această vară toate cele patru medalii posibile de aur la 200 m liber, la Europenele de juniori şi seniori, respectiv la Mondialele de juniori şi seniori. Pentru Popovici a fost a doua medalie de aur obţinută la Lima, după cea din proba de ştafetă 4x100 m liber, notează Agerpres.

Podiumul la 200 m liber a fost completat de maghiarul Daniel Meszaros (1:48.98) şi de italianul Filippo Bertoni (1:49.05).

🇷🇴David Popovici strikes again taking the 200m Freestyle title in Lima 2022😮 #FINALima2022 pic.twitter.com/ZsgbxYFFa5