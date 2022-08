David Popovici, gest demn de un mare campion. Cum vine sportivul în ajutorul unei familii fără locuință

David Popovici nu a stat pe gânduri când i s-a propus să-și doneze echipamentul purtat la Campionatele mondiale de natație din 2022. Tânărul sportiv a venit în ajutorul Hope and Homes for Children Romania, iar cei care fac o donație de cel puțin 25 de lei pentru Florentina în perioada 1 - 26 august pe hhc.galantom.ro/p/davidpopovici intră automat în tragerea la sorți pentru casca și ochelarii sportivului.

David Popovici și-a donat ehipamentul pentru a contribui la construirea unei case pentru Florentina și cei 3 copii.

Florentina este fostă vicecampioană mondială la canotaj juniori și se luptă cu o boală grea. „Este mamă a trei copii cu vârste între 4 și 8 ani, iar în prezent nu are unde să locuiască împreună cu fetița și cei doi băieți, în contextul unei situații familiale dificile”, se arată în anunțul făcut de Hope and Homes for Children Romania.

Ce a spus David Popovici despre gestul de a-și dona casca și ochelarii pentru Florentina

„Dacă pot ajuta, eu nu stau niciodată pe gânduri. Iar dacă echipamentul cu care am concurat la Mondiale poate aduce bucurie, siguranță și puțin bine, îl donez cu toată inima. Pentru a fi cât mai mulți cei care ajută un fost sportiv de performanță aflat într-o situație de viață dificilă, vă invit pe voi, cei care mă susțineți și îmi sunteți aproape, ca in această lună să faceți o donație pentru căsuța Florentinei”, a transmis David Popovici.

În plus, sportivul care a scris istorie în natația mondială s-a declarat încântat pentru că a primit șansa de „a ajuta acești copii să își recapete copilăria!”.

David Popovici a câștigat două medalii de aur la Campionatul Mondial de la Budapesta

David Popovici a câștigat medalia de aur la 100 metri liber la Campionatul Mondial de Natație cu 47.58 secunde, față de 47.64 secunde – Maxime Grousset (Franța) care a obținut locul secund. De asemenea, David Popovici a câștigat aurul și la proba de 200 de metri liber.

„Vă iubesc pe toți și mulțumesc pentru că v-ați uitat la cursă!”, a spus David Popovici, imediat după a doua victorie.

”Sportul e cel mai bun ambasador și o populație educată în această direcție e o societate care poate răzbate și în alte direcții. Sunt un puști care înoată repede, un tip banal capabil să facă lucruri extraordinare și să îi inspire pe alții”, a mai transmis David Popovici.

Înainte de 2022, România a mai obţinut doar de două ori în istorie aurul mondial la nataţie: Tamara Costache (1986 - 50 m liber) şi Diana Mocanu (2001 - 200 m spate).

David Popvovici a devenit al doilea înotător din toate timpurile care reușește să câștige aur la probele 100 și 200 m liber la aceeași ediție după americanul Jim Montgomery, care a reușit acest lucru în 1973, la prima ediție a Campionatelor Mondiale de la Belgrad.

