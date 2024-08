Ce destinație exotică de vacanță a ales David Popovici după Jocurile Olimpice de la Paris 2024

După Jocurile Olimpice de la Paris 2024, David Popovici se află într-o binemeritată vacanță.

David Popovici a ales să meargă în vacanță după succesul de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Sportivul a plecat într-o vacanță exotică și a postat o fotografie pe contul lui de Instagram.

Chiar și în vacanță, atunci când se relaxează, celebrul înotător alege să înoate. De data aceasta a înotat alături de pești exotici, iar la descrierea pozei sale a adăugat un mesaj sugestiv.

David Popovici, într-o vacanță exotică

“Ei nici măcar nu știu”, a scris David pe Insta Story, referindu-se la peștii care nu știu cât de bun este și el la înot.

După reușita de la Jocurile Olimpice 2024, când sportivul a câștigat medalia de aur la proba 200 metri liber și medalia de bronz la proba 100 metri liber, David s-a întors în țară mândru de reușita lui și pregătit să se relaxeze pentru câteva zile într-o vacanță.

Chiar dacă nu a dezvăluit locația în care își petrece vacanța, sportivul a postat pe Insta Story și o fotografie cu un peisaj de pe plajă care seamănă cu plajele din Halkidiki, Grecia.

Acum înotătorul se află într-o destinație exotică unde se bucură de mare, plajă, soare și înot. Deși nu este foarte active pe contul său de Instagram, David a postat până acum doar două fotografii pe Insta Story pentru urmăritorii săi.

După atâtea reușite, cu siguranță aceasta este o vară de neuitat pentru David Popovici, care a reușit atâtea performanțe. Pentru a se pregăti de un nou sezon și noi provocări la viitoarele competiții sportive, David își încarcă acum bateriile în vacanță.

Supranumit „Rechinul” pentru abilitățile sale impresionante în bazin, David Popovici a făcut recent o serie de declarații surprinzătoare, în spațiul public, referitoare la banii pe care îi câștigă. Înotătorul român a precizat că nu dorește să cunoscă sumele de bani care îi intră în conturi, deoarece nu dorește să fie influențat într-un mod negativ.

„Eu încerc să stau cât mai departe de banii pe care îi câștig. Sunt conștient de puterea lor, de influența pe care ar putea-o avea asupra mea și nici măcar nu vreau să știu câți am. Nu vreau să știu câți am, nu vreau să știu cât câștig pe lună. Îmi spune detaliile de bază pe care i le cer eu. Asta nu ar fi fost atât de ușor dacă plăteam pe cineva să fie managerul meu.

Mă ajută foarte mult asta, deoarece pot să am încredere absolută în el, fiind tatăl meu. Știu că banii sunt întotdeauna într-un loc potrivit. Am observat, la un moment dat, că discuțiile dintre mine și tatăl meu tindeau să fie îndreptate către zona asta și am uitat să avem discuții tată – fiu și m-am oprit. Trebuie să menții relațiile în viață și să dai cărbune. Când uiți să dai cărbune, focul ăla la un moment dat o să se piardă”, a spus David Popovici.

