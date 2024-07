Ce și-a spus David Popovici în timp ce înota la semifinalele pentru 100 metri liber. Discursul campionului i-a uimit pe toți

David Popovici a scris istorie la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, reușind să obțină medalia de aur la proba 200 metri liber și a ieșit pe locul 2 la semifinalele pentru proba 100 metri liber.

Înotătorul David Popovici a dat multă dovadă de curaj, pasiune, disciplină, determinare și multă muncă atunci când înota în bazin pentru a căștiga probele de la Jocurile Olimpice 2024.

David Popovici, discursul care l-a ajutat să fie puternic

Prin toată munca depusă, David a reușit o performanță extraordinară la vârsta de 19 ani. Sportivul a reușit ceva la care mulți doar visează. După ani de muncă și efort, antrenamente continue și prea puțin timp liber, David a reușit să câștige medalia de aur pentru proba 200 metri liber și a ieșit pe locul 2 la proba 100 metri liber, urmând să performeze în finala probei care are loc în această seară, la 23:39.

Sportivul a ieșit pe locul 2 la categoria lui și pe locul 5 ca timp în semifinalele pentru proba de 100 metri liber. Diseară, în finală, el nu va mai înota pe culoarul favoritului.

Cu victoria sa incredibilă, tânărul a scris istorie și s-a vorbit de performanța lui peste tot în lume. Cu medalia de aur la gât, David Popovici a oferit un interviu pentru TVR.

„E un vis împlinit. Mă bucur foarte tare. Sper să nu încep să plâng. Mă bucur că acum cinci minute am scris istorie şi dacă eu am putut, un băiat obişnuit, doar cu dorinţă arzătoare şi puternică, atunci oricine poate. Mă bucur pentru că am luptat până la ultimul metru. Treaba încă nu s-a încheiat. Este o realizare imensă. În primul rând pentru mine, mă bucur că țara m-a urmărit, că sunt atât de mulți români împreună.

Mă bucur pentru că am asistat împreună la acest succes. Am și avut lacrimi in ochi de emoții, la imn, la interviuri. De la 9 ani am visat la acest moment și m-am pregătit pentru el. Am făcut o cursă bună, dar grea, pe ultimii 50 m am simțit adversarii lângă mine. Vreau să le mulțumesc celor care m-au susținut, dar și celor care nu au crezut în mine. Sunt bucuros, habar nu am ce va fi la 100 m liber!”, a zis sportivul înainte de proba de 100 metri.

Atunci când se afla în bazin, David a povestit ce gânduri îi ocupau mintea și ce își repeta în mod constant pentru a reuși.

“A fost o cursă foarte strânsă, numai că a win is a win! Mă bucur că am atins primul peretele. Imediat de cum am văzut luminița aia lipită de blockstart mi-am dat seama că am fost primul care a atins. L-am făcut foarte fericit pe copilul din mine și pe mine mic, care își dorea foarte tare să ajungă la jocurile olimpice.

Îndrăznea să viseze și la o medalie, eventual de aur. Uite că l-am făcut foarte fericit. Am făcut și, în general, fac tot posibilul să nu mă uit la ceilalți, să nu mă focusez deloc pe ei. Numai că nu ai cum să nu îi vezi cu coada ochiului, respiri în direcția aia, și vezi că neamțul e în față, americanul parcă e și mai în față. Pe englez nici nu l-am văzut, nu aveam cum, totul se întâmplă foarte rapid. Sunt 1001 de gânduri în 1:45 de minute, totul se întâmplă foarte repede.

Am realizat, cât de cât (n.r. pe ce loc este în apă), mi-am repetat în ultimii 75 de metri că nu am cum să mă dau bătut. E acum ori niciodată. Dacă nu împing acum absolut cât de tare pot și nu fac tot posibilul, nu îmi pasă dacă mor acolo, în piscină. Trebuie să mă străduiesc să ating primul. Și, chiar dacă la începutul cursei obiectul era să îmi fac cursa mea, să încerc să fiu complet singur și izolat, mi-am dat seama că nu ai cum. Tot se va da lupta la o sutime, la două sutimi. Așa e la Jocurile Olimpice, e un concurs mult mai dificil.

Am pornit în cursă încercând să mă gândesc cât mai puțin la medalii, la atenția de după, la laude, la premii. Dacă le îndepărtez cât mai mult din mintea mea, cu atât pot să înot cel mai bine. Ce e diferit de 100? E mai puțin timp să gândești totul acolo, se întâmplă de două ori mai rapid. E o cursă diferită, pur și simplu.

Nu (n.r. încă nu realizează câștigul). Când îmi făceam refacerea, a trebuit să mă ciupesc. Am plâns la primul interviu pe care l-am dat. Și băieții plâng câteodată, „e' și ei oameni. Glumesc! Îmi dădeau lacrimile, am făcut tot posibilul să mă abțin. Nu știu de ce, am vrut să fiu strong. A fost foarte frumos, și acum îmi vine să plâng. Cred că trebuie să treacă o noapte, să realizez. Cel mai important obiectiv pentru mine este ziua de mâine, suta”, a povestit David Popovici pentru TVR.

