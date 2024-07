David Popovici s-a calificat în Finala probei de 100m liber la Jocurile Olimpice de la Paris. Românul luptă pentru a doua medalie

David Popovici s-a calificat în Finala probei de 100 m la Jocurile Olimpice de la Paris. Campionul luptă pentru a doua medalie olimpică pe 31 iulie.

David Popovici a plecat de pe culoarul cinci în a doua semifinală a probei de 100 m de la Jocurile Olimpice 2024, avându-l în stânga pe americanul Jack Alexy și în dreapta pe italianul Alessandro Miressi. Sportivul s-a calificat în finala programată pe 31 iulie 2024, de la 21:30 (ora României).

David Popovici luptă pentru a doua medalie olimpică

David Popovici s-a calficat în Finală cu timpul 47,66, al cincilea timp.

David Popovici a luat aurul la 200 m, la Jocurile Olimpice de la Paris

David Popovici a devenit pe 29 iulie 2024 campion olimpi la 200 m masculin, cu timpul 1:44:53.

„Ieri (duminică, după semifinale, n.red.) am spus că habar nu am dacă voi câştiga sau nu, pentru că pur şi simplu nu mi-a păsat de medalie, aşa am câştigat. Nu ăsta este obiectivul, obiectivul este să te simţi bine, să vii la Jocurile Olimpice, să concurezi împotriva celor mai buni din lume. Este un privilegiu doar să fii aici, aşa că pentru că nu am luptat pentru medalie, am reuşit să câştig. A fost o luptă de câini, fix aşa aş descrie-o. Pe ultimii 50 de metri l-am văzut pe american că e în faţa mea. Chiar dacă nu te uiţi la ei, îi simţi acolo în ceafă. Chiar dacă nu m-am uitat la ei, nu mi-am permis nici pentru o secundă să o las moale. Nu trebuia să plec nici prea tare, nici prea încet, am făcut exact cursa pe care trebuia să o fac. Bineînţeles că mă bucur pentru medalie şi mă bucur că am făcut istorie pentru înot.

Mi-am dat seama că am câştigat când am atins plăcuţa, pentru că ele au nişte lumini pe ele, dacă atingi primul e o singură lumină, al doilea două lumini, al treilea trei lumini, şi am văzut instant că sunt primul. Euforie, lacrimi şi la mine, nu sunt eu cel mai deschis, dar am plâns şi eu

Când eram mic, mă uitam la Jocurile Olimpice, la Michael Phelps, la cum este ridicat steagul tuturor celorlalţi campioni olimpici, cum i se ridică steagul şi am visat la acest moment”., a declarat David Popovici după ce a obținut aurul olimpic la 200 m liber masculin.