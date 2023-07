David Popovici, calificat în semifinalele de la 100 de metri liber, la CM din Fukuoka. Cursa se vede azi, exclusiv în AntenaPLAY

David Popovici s-a calificat, miercuri dimineață, în semifinalele probei de 100 m liber, la Campionatul Mondial de Înot de la Fukuoka.

David Popovici s-a calificat în semifinalele de la 100 de metri liber, la Campionatul Mondial de Înot de din Fukuoka. Campionul mondial şi deţinător al recordului mondial la această probă a terminat cursa din serii, de azi dimineaţă, pe a șasea poziție, cu timpul de 47.90 secunde.

Semifinalele sunt programate miercuri după-amiază, de la orele 14:26 şi 14:30.

David Popovici luptă pentru semifinala la 100 de metri liber de la Campionatele Mondiale de la Fukuoka. Campionul român este programat azi, în prima semifinală începând cu ora 14:23.

Sportivul român va intrra pe culoarul al treilea alături de Nandor Nemeth (Ungaria), Dylan Carter (Trinidad Tobago), Jack Alexy (SUA), Jordan Crooks (Insulele Cayman), Maxime Grousset (Franța), Sunwoo Hwang (Coreea de Sud), Guilherme Santos (Brazilia).

În cea de-a doua semifinală, Chalmers se va duela cu Andrej Barna (Serbia), Alessandro Miressi (Italia), Pan Zhanle (China), Matthew Richards (Marea Britanie), Kyle Chalmers (Australia), Josh Liendo (Canada), Flynn Southham (Australia), Diogo Ribeiro Matos (Portugalia).

Semifinala probei de 100 de metri liber vine după ce David Popovici s-a clasat pe locul 4 în finala probei de 200 de metri.

Prima reacție a lui David Popovici după ce a ratat podiumului la 200 m liber de la Mondialele de Înot: "Acesta este sportul"

"Nimănui nu-i place să piardă. Nu o să mint. Nu sunt necăjit, supărat. Dar sunt OK. Primele trei lungimi de bazin au fost superbune, dar pur și simplu nu am mai putut. Adică am dat cât am putut. Se întâmplă. Imediat cum am ajuns în capăt am corelat această senzație cu cât am reușit să ne pregătim și cum am reușit să ne pregătim. Acesta este sportul. Uneori câștigi, uneori iei locul patru", a spus Popovici imediat după finală, potrivit gsp.ro.

David a dominat primele 3 lungimi de bazin, însă pe finalul cursei a fost surclasat de Matthew Richards, Tom Dean și Hwang Sunwoo.

„Dacă ai cursa perfectă, nu ai altceva de îmbunătățit, știi că practic ai atins vârful – limita – că nu poți face nimic mai bun de acolo. Mă bucur că s-a întâmplat acum și sunt sigur că are un sens. O să învăț din asta", a mai spus David, potrivit olympics.com.

"Pentru mâine trebuie doar să mă asigur că dorm bine, mănânc bine și mă încălzesc."