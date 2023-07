David Popovici, locul 4 în proba de 200 de metri liber la CM de la Fukuoka. A condus cursa, dar a fost depășit la ultimul bazin

Favorit la proba de 200 de metri liber, David Popovici a încheiat-o pe locul 4. Sportivul român a condus detașat întreaga cursă, dar a fost depășit în ultimii 25 de metri.

